Беби-бум в ATP-туре. Энди Маррей в четвертый раз стал отцом, у Александра Зверева родилась дочь.

Настоящий беби-бум случился в ATP-туре в последние дни. Сегодня стало известно сразу о двух приятных новостях, связанных с рождением детей. Так, Энди Маррей в четвертый раз стал отцом. Как минимум, по сообщениям источников, именно это радостное событие стало причиной отказа британского теннисиста от участия в турнире категории ATP-500 в Дубае. О рождении дочки сообщила и бывшая девушка Александра Зверева - Бренда Патеа.
Отметим, что Энди Маррей и Ким Сирс воспитывают двух старших дочерей и младшего сына. Пол четвертого ребенка пары пока что держится в секрете.
А вот история отношений Александра Зверева с Брендой Патеа не настолько счастливая. Пара разошлась еще осенью. прошлого года. Несмотря на то, что Саша признал отцовство, судя по сообщениям в СМИ до согласия с бывшей девушкой ему далеко. Бренда заявляет, что воспитывать дочь, которую она, кстати, назвала Майлой, планирует самостоятельно.
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