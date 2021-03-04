Каролина Плишкова разгромно проиграла в четвертьфинале турнира в Дохе.

WTA-500
Доха, Катар
1/4 финала
Джессика Пегула - (2) Каролина Плишкова - 6:3, 6:1
Стоит признать, что сегодня у Плишковой катастрофически не работал один из важнейших элементов в ее игре - подача. Что и говорить, если за матч чешская теннисистка упустила сразу 5 собственных геймов, что для нее сродни провалу.
В первой партии Пегула добилась победы благодаря двум брейкам, на которые Каролина просто не нашла чем ответить. Дебют второго сета получился воодушевляющим для поклонников чешской теннисистки, которая сразу же взяла подачу соперницы. Но сразу после брейка начался настоящий кошмар для Плишковой. Каролина проиграла 3 собственные подачи подряд и получила от Джессики скрытую баранку.
Теперь за выход в финал турнира в Дохе Джессика Пегула поспорит с еще одной представительницей Чехии Петрой Квитовой, переигравшей в своем четвертьфинале Анетт Контавейт из Эстонии.
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