среда, 10 марта 2021 г.

Каролина Плишкова с баранкой уступила Джессике Пегуле в Дубае.

2-я ракетка соревнований категории WTA-1000 в Дубае чешская теннисистка Каролина Плишкова разгромно проигрывает свой матч 3-го круга соревнований. В двух партиях Каролина уступила представительнице США Джессике Пегуле, занимающей на данный момент 36-ю строчку женского мирового рейтинга. Плишкова получила в этом матче сразу две баранки - полноценную в стартовой партии и скрытую по ходу второго сета.

WTA-1000
Дубай, ОАЭ
3-й раунд 

Джессика Пегула - (2) Каролина Плишкова - 6:0, 6:2

В стартовом сете встречи Пегула показала просто максимальную эффективность. Американская теннисистка уверенно выиграла все собственные подачи и прекрасно отыграла на приеме. Трижды Джессика смогла взять гейм на подаче Плишковой, причем каждый раз она делала это с первого же брейк-поинта. Баранку в стартовом сете, которую схлопотала Каролина, вполне можно назвать полностью заслуженной. 

Второй сет начался с брейка уже в исполнении 2-й ракетки турнира и, казалось, борьба в матче может обостриться. Но Пегула ответила еще одной баранкой, на этот раз скрытой. Со счета 0:2 Джессика снова трижды подряд взяла подачу соперницы и уверенно шагнула в четвертьфинал турнира в Дубае.

Отметим, что неделю назад на турнире в Дохе Каролина Плишкова также потерпела разгромное поражение от Джессики Пегулы. Тогда чешская теннисистка смогла выиграть 4 гейма за матч.

На стадии 1/4 финала турнира в ОАЭ Джессика Пегула сразится с победительницей матча между Элизе Мертенс из Бельгии и француженкой Каролин Гарсия.

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о 12:27
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