среда, 10 марта 2021 г.

Анастасия Потапова переиграла Белинду Бенчич и шагнула в четвертьфинал турнира в Дубае.

Россиянка Анастасия Потапова, стартовавшая в основной сетке соревнований категории WTA-1000 благодаря wild card от организаторов, пробивается вот уже в четвертьфинал турнира. На стадии третьего круга Анастасия в сложнейшем матче переиграла 6-ю ракетку соревнований представительницу Швейцарии Белинду Бенчич. На победу в противостоянии Потаповой понадобилось чуть более двух с четвертью часов игрового времени.

WTA-1000 
Дубай, ОАЭ
3-й раунд 

(WC) Анастасия Потапова - (6) Белинда Бенчич - 6:1, 2:6, 7:5

Начало встречи получилось весьма неожиданным не только для болельщиков, но и для самой Белинды Бенчич. Швейцарская теннисистка столкнулась с серьезным напором соперницы и просто поплыла. За весь стартовый сет Бенчич дважды упустила собственную подачу и смогла взять лишь 1 гейм.

Казалось, что во второй партии все вернулось на круги своя и фаворитка серьезно взялась за дело. Теперь уже Белинда смогла оформить сразу 2 безответных брейка и уверенно взять весь сет. В дебюте решающего отрезка матча Бенчич еще раз зацепилась на приеме, но Потапова с трех брейк-поинтов гейм удержала и этот фрагмент позволил россиянке прервать провальную серию в матче и вернуться в борьбу.

Анастасия сначала просто выровняла игру, а под занавес матча смогла впервые за две партии зацепиться на приеме. Если сама Потапова в начале третьего сета смогла спастись с трех брейк-поинтов, то вот Белинде этот же героический поступок не удался. Швейцарская теннисистка позволила сопернице отличиться на приеме, а уже через несколько минут Анастасия уверенно подала на победу в матче. 

Теперь в четвертьфинале турнира в Дубае Анастасия Потапова сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой, которая на стадии третьего круга переиграла еще одну россиянку Светлану Кузнецову

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о 14:10
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