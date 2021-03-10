Анастасия Потапова переиграла Белинду Бенчич и шагнула в четвертьфинал турнира в Дубае.

WTA-1000
Дубай, ОАЭ
3-й раунд
(WC) Анастасия Потапова - (6) Белинда Бенчич - 6:1, 2:6, 7:5
Начало встречи получилось весьма неожиданным не только для болельщиков, но и для самой Белинды Бенчич. Швейцарская теннисистка столкнулась с серьезным напором соперницы и просто поплыла. За весь стартовый сет Бенчич дважды упустила собственную подачу и смогла взять лишь 1 гейм.
Казалось, что во второй партии все вернулось на круги своя и фаворитка серьезно взялась за дело. Теперь уже Белинда смогла оформить сразу 2 безответных брейка и уверенно взять весь сет. В дебюте решающего отрезка матча Бенчич еще раз зацепилась на приеме, но Потапова с трех брейк-поинтов гейм удержала и этот фрагмент позволил россиянке прервать провальную серию в матче и вернуться в борьбу.
Анастасия сначала просто выровняла игру, а под занавес матча смогла впервые за две партии зацепиться на приеме. Если сама Потапова в начале третьего сета смогла спастись с трех брейк-поинтов, то вот Белинде этот же героический поступок не удался. Швейцарская теннисистка позволила сопернице отличиться на приеме, а уже через несколько минут Анастасия уверенно подала на победу в матче.
Теперь в четвертьфинале турнира в Дубае Анастасия Потапова сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой, которая на стадии третьего круга переиграла еще одну россиянку Светлану Кузнецову.
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