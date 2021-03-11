Андрей Рублев не проведя ни минуты на корте вышел вот уже в полуфинал турнира в Дохе.

ATP-250
Доха, Катар
1/4 финала
(3) Андрей Рублев - Мартон Фучович - w/o
Напомним, что стартовый раунд турнира в Дохе Андрей Рублев пропускал, как спортсмен с высоким номером посева. На матч второго круга россиянину не пришлось выходить, поскольку точно так же до начала встречи с турнира решил сняться Ришар Гаске из Франции.
В полуфинале турнира в Дохе Андрей Рублев сыграет с победителем матча между лидером посева австрийцем Домиником Тимом и представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом.
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