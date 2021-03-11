четверг, 11 марта 2021 г.

Андрей Рублев не проведя ни минуты на корте вышел вот уже в полуфинал турнира в Дохе.

Российский теннисист Андрей Рублев, получивший на соревнованиях категории ATP-250 в катарской Дохе 3-й номер посева, становится полуфиналистом турнира. При этом примечательно, что Андрею для этого не понадобилось даже появляться на корте. Очередной соперник Рублева - венгерский теннисист Мартон Фучович - снялся с турнира до начала поединка 1/4 финала.

ATP-250
Доха, Катар
1/4 финала 

(3) Андрей Рублев - Мартон Фучович - w/o

Напомним, что стартовый раунд турнира в Дохе Андрей Рублев пропускал, как спортсмен с высоким номером посева. На матч второго круга россиянину не пришлось выходить, поскольку точно так же до начала встречи с турнира решил сняться Ришар Гаске из Франции

В полуфинале турнира в Дохе Андрей Рублев сыграет с победителем матча между лидером посева австрийцем Домиником Тимом и представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом.

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о 15:09
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