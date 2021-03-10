Арина Соболенко уверенно справилась с Анетт Контавейт на пути в четвертьфинал турнира в Дубае.

WTA-1000
Дубай, ОАЭ
3-й раунд
(3) Арина Соболенко - (15) Анетт Контавейт - 6:3, 6:2
Конечно, при большом желании, шерховатостей в игре Арины Соболенко сегодня можно было найти предостаточно. Но вот к чему вопросов быть точно не может, так это к результату и к тому, по какому сценарию развивался сам матч третьего круга турнира в Дубае. Его ход Соболенко контролировала полностью. Такое случается совсем не часто, но поводов для беспокойства своим поклонникам белорусская теннисистка уж точно не давала.
Судьбу стартового сета решил единственный удачный гейм на приеме в исполнении Арины. Всю партию обе теннисистки более чем уверенно держали собственные подачи, но вот от провала уберечь себя не смогла именно Контавейт. В середине партии она доигралась до двойного брейк-поинта у соперницы и Соболенко с первой же попытки воспользовалась подаренным шансом. Вернуться в борьбу Анетт уже попросту не могла.
Второй сет с брейка начать могла уже Контавейт, но своим брейковым мячом эстонская теннисистка не воспользовалась. Как оказалось, этот брейк-поинт так и остался для Анетт единственным во всем матче. Сразу после этого сложного гейма на подаче Соболенко смогла навязать борьбу на приеме - Арина получила тройной брейк-поинт, но реализовала лишь последний из предоставленных шансов. Получив отрыв в счете Соболенко заиграла еще спокойнее, так что Контавейт снова не могла даже рассчитывать на обострение борьбы. Под занавес встречи белорусская теннисистка еще раз оформила брейк и сразу после него под ноль подала на победу в матче.
В четвертьфинале турнира в Дубае Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между польской теннисисткой Игой Швентек и представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.
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