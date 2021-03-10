среда, 10 марта 2021 г.

Сергей Стаховский без шансов уступил Андреасу Сеппи на старте Челленджера в Бьелле.

Украинский теннисист Сергей Стаховский проигрывает уже в стартовом раунде соревнований категории ATP Challenger в итальянской Бьелле. В первом круге Сергей в двух партиях уступил 2-му номеру посева местному теннисисту Андреасу Сеппи, занимающему 107-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Стаховский ни разу не отличился на приеме и трижды упустил собственную подачу. 

ATP Challenger
Бьелла, Италия
1-й раунд 

(2) Андреас Сеппи - Сергей Стаховский - 6:2, 6:4

В стартовой партии встречи на корте, по правде говоря, не было даже намека на борьбу. Сеппи отличился на приеме уже в первом гейме поединка и не просто удержал свой перевес, а и упрочил лидерство в счете оформив в середине партии еще один брейк. Когда в самом дебюте второго сета Андреас снова повел с геймом на приеме в активе, показалось, что судьба матча уже решена. 

По сути, так оно и получилось, но шанс вернуться в борьбу Стаховскому таки выпал. Уже при подаче на победу Андреас впервые столкнулся с трудностями в собственном гейме и даже дал Сергею возможность заработать двойной брейк-поинт. Ни одним из этих мячей украинец не воспользовался, ну а сам Андреас с первого же матч-болла поставил точку в поединке. 

Во втором раунде Челленджера в Бьелле Андреас Сеппи сыграет с французом Тристаном Ламазином.


Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
о 15:13
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)