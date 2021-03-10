Сергей Стаховский без шансов уступил Андреасу Сеппи на старте Челленджера в Бьелле.

ATP Challenger
Бьелла, Италия
1-й раунд
(2) Андреас Сеппи - Сергей Стаховский - 6:2, 6:4
В стартовой партии встречи на корте, по правде говоря, не было даже намека на борьбу. Сеппи отличился на приеме уже в первом гейме поединка и не просто удержал свой перевес, а и упрочил лидерство в счете оформив в середине партии еще один брейк. Когда в самом дебюте второго сета Андреас снова повел с геймом на приеме в активе, показалось, что судьба матча уже решена.
По сути, так оно и получилось, но шанс вернуться в борьбу Стаховскому таки выпал. Уже при подаче на победу Андреас впервые столкнулся с трудностями в собственном гейме и даже дал Сергею возможность заработать двойной брейк-поинт. Ни одним из этих мячей украинец не воспользовался, ну а сам Андреас с первого же матч-болла поставил точку в поединке.
Во втором раунде Челленджера в Бьелле Андреас Сеппи сыграет с французом Тристаном Ламазином.
Отметим, что чуть ранее свой стартовый матч в Бьелле выиграл еще один украинский теннисист Илья Марченко.
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