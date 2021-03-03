Элина Свитолина разгромила Мисаки Дом на старте турнира в Дохе.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая является лидером посева соревнований категории WTA-500 в катарской Дохе, уверенно начинает выступления на турнире. В своем стартовом матче второго круга Элина разгромила представительницу Японии Мисаки Дои, занимающую 83-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Свитолина отдала сопернице всего 3 гейма. На победу в противостоянии Элина Свитолина потратила всего чуть более часа игрового времени.
WTA-500
Доха, Катар
2-й раунд
(1) Элина Свитолина - Мисаки Дои - 6:1, 6:2
В четвертьфинале турнира в Дохе Элина Свитолина сыграет против белорусской теннисистки Виктории Азаренко. В своем матче второго круга Вика достаточно спокойно обыграла Лауру Зигемунд из Германии.
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