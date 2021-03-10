Доминик Тим добился волевой победы над Асланом Карацевым на старте турнира в Дохе.

ATP-250
Доха, Катар
2-й раунд
(1) Доминик Тим - (WC) Аслан Карацев - 6:7(5), 6:3, 6:2
Выступления Аслана Карацева на Открытом Первенстве Австралии, где россиянин из квалификации добрался до полуфинала, конечно, заставили соперников относится к нему с должной степенью уважения. Вот и Доминик Тим начал свой стартовый поединок на турнире в Дохе достаточно осторожно. По ходу всей первой партии встречи оба спортсмена уверенно брали собственные подачи, так что ни одного брейк-поинта в этом отрезке матча так и не было зафиксированно. На тай-брейке, казалось, Тим усилит игру и на деле покажет свой статус явного фаворита. И действительно, в первом же розыгрыше Доминик оформил мини-брейк. Но вот под занавес "тая" австрийский теннисист действительно провалился, проиграл 2 собственные подачи подряд и отдал Карацеву весь сет.
Ситуация заставила Доминика усилить игру и уже в первом гейме на приеме по ходу второго сета Тим сумел оформить первый в матче брейк. Совсем без проблем довести партию до победы лидеру посева не удалось. В одном из геймов Тим столкнулся с трудностями и позволил Аслану заработать двойной брейк-поинт, но своим шансом выровнять ситуацию в счете россиянин так и не воспользовался. Таким образом второй сет Доминик оставил за собой с минимальным перевесом.
Ну а в третьей партии класс Доминика сказался уже по полной программе. Снова Тим добился быстрого перевеса с брейком, но на этот раз в середине партии австрийский теннисист еще и упрочил лидерство еще одним выигранным на приеме геймом. Как ни старался Карацев, зацепиться на приеме и хотя бы сократить отставание в счете ему не удалось.
В четвертьфинале турнира в Дохе Доминик Тим сыграет против испанского спортсмена Роберто Баутисты-Агута, переигравшего на стадии второго круга Александра Бублика из Казахстана.
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