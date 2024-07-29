ОІ - 2024. Суперматч без інтриги. Новак Джокович впевнено переграв Рафаеля Надаля
Олімпійські Ігри - 2024
Париж, Франція
Чоловічий одиночний турнір
1/16 фіналу
(1) Новак Джокович - Рафаель Надаль - 6:1, 6:4
Напевно, було б надто оптимістично очікувати від Рафаеля Надаля справжньої феєрії на корті. Вік, травми, серйозні паузи у виступах - все це говорило явно не на користь іспанського тенісиста. І навіть грунтове покриття кортів навряд могло стати вирішальним аспектом у цьому матчі. І початок зустрічі підтвердив всі найбільш похмурі припущення щодо форми Надаля. Старт зустрічі Новак провів феноменально і отримавши перевагу одразу у два брейки, спокійно довів першу партію до логічної і заслуженої перемоги.
Початок другого сету склався для Рафаеля не менш похмуро, тож коли Джокович знову повів у рахунку із двома геймами на прийомі в активі, долю матчу вже дуже хотілось назвати вирішеною. Але Надаль повернувся в боротьбу!!! Два брейки поспіль від іспанського тенісиста і провальний рахунок 1:6, 0:4 перетворився вже у доволі цікаві цифри - 1:6, 4:4, які цілком давали можливість чіплятися за результат.
Джокович зачепитися, правда, не дав. Після провального відрізку матчу Новак взяв себе в руки і оформив ще один брейк. Після нього сербському спортсмену лишалось тільки подати на перемогу в матчі, що він доволі спокійно і зробив.
Тепер в 1/8 фіналу Олімпійських Ігор Новак Джокович зіграє проти переможця зустрічі між Домініком Кепфером і Маттео Арнальді.
Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Коментарі
Дописати коментар