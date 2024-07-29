ОІ - 2024. Суперматч без інтриги. Новак Джокович впевнено переграв Рафаеля Надаля

Сербський тенісисит Новак Джокович, який у чоловічому одиночному турнірі на Олімпійських Іграх - 2024 отримав 1-й номер посіву, впевнено перемагає у, мабуть, центральному матчі другого кола змагань. В двох партіях Новак переграв свого принципового суперника представника Іспанії Рафаеля Надаля, який на даний момент займає більш ніж скоромну, як для себе, 161-шу сходинку світового рейтингу. На перемогу в протистоянні Джокович витратив трохи менше 1 години і 45 хвилин ігрового часу.





Олімпійські Ігри - 2024

Париж, Франція

Чоловічий одиночний турнір

1/16 фіналу





(1) Новак Джокович - Рафаель Надаль - 6:1, 6:4





Напевно, було б надто оптимістично очікувати від Рафаеля Надаля справжньої феєрії на корті. Вік, травми, серйозні паузи у виступах - все це говорило явно не на користь іспанського тенісиста. І навіть грунтове покриття кортів навряд могло стати вирішальним аспектом у цьому матчі. І початок зустрічі підтвердив всі найбільш похмурі припущення щодо форми Надаля. Старт зустрічі Новак провів феноменально і отримавши перевагу одразу у два брейки, спокійно довів першу партію до логічної і заслуженої перемоги.





Початок другого сету склався для Рафаеля не менш похмуро, тож коли Джокович знову повів у рахунку із двома геймами на прийомі в активі, долю матчу вже дуже хотілось назвати вирішеною. Але Надаль повернувся в боротьбу!!! Два брейки поспіль від іспанського тенісиста і провальний рахунок 1:6, 0:4 перетворився вже у доволі цікаві цифри - 1:6, 4:4, які цілком давали можливість чіплятися за результат.





Джокович зачепитися, правда, не дав. Після провального відрізку матчу Новак взяв себе в руки і оформив ще один брейк. Після нього сербському спортсмену лишалось тільки подати на перемогу в матчі, що він доволі спокійно і зробив.





Тепер в 1/8 фіналу Олімпійських Ігор Новак Джокович зіграє проти переможця зустрічі між Домініком Кепфером і Маттео Арнальді.





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