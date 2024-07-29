ОІ - 2024. Сестри Кіченок успішно стартували в жіночому парному розряді

Український дует сестер Надії та Людмили Кіченок доволі впевнено долає стартовий раунд жіночого парного турніру на Олімпійських Іграх - 2024. В першому матчі на кортах Парижу Надія і Людмила в двох партіях здолали китайську пару Сіньюй Ван/Сайсай Чжен. На перемогу в протистоянні сестри Кіченок витратили 1 годину і 20 хвилин ігрового часу.





Олімпійські Ігри - 2024

Париж, Франція

Жіночий парний розряд

1/16 фіналу





Надія Кіченок/Людмила Кіченок - Сіньюй Ван/Сайсай Чжен - 6:1, 6:4





В стартовому сеті протистояння боротьби на корті просто не вийшло. Перевага українських спортсменок була більш ніж очевидною, тому результат сету із одним виграним китаянками геймом виглядав цілком логічно і справедливо.





В другій партії Ван і Чжен значно покращили взаємодію і змусили сестер Кіченок серйозно попрацювати. Так, українки знову першими повели в рахунку із брейком, але китайські тенісистки швидко вирівняли становище.





Ключовим в зустрічі став 10-й гейм, в якому Надія і Людмила заробили потрійний матч-бол на прийомі. З третьої спроби сестри Кіченок поставили переможну крапку в протистоянні.





В 1/8 фіналу Надія і Людмила Кіченок зіграють проти переможниць матчу між грецьким дуетом Деспіна Папаміхаїл/Марія Саккарі та американською парою Даніель Коллінз/Дезіре Кравчик.





Сьогодні трохи згодом боротьбу в парному жіночому розряді розпочнуть Марта Костюк і Даяна Ястремська, які зіграють проти польського дуету Магда Лінетт/Алісія Росольська.





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