ОІ - 2024. Сестри Кіченок успішно стартували в жіночому парному розряді
Олімпійські Ігри - 2024
Париж, Франція
Жіночий парний розряд
1/16 фіналу
Надія Кіченок/Людмила Кіченок - Сіньюй Ван/Сайсай Чжен - 6:1, 6:4
В стартовому сеті протистояння боротьби на корті просто не вийшло. Перевага українських спортсменок була більш ніж очевидною, тому результат сету із одним виграним китаянками геймом виглядав цілком логічно і справедливо.
В другій партії Ван і Чжен значно покращили взаємодію і змусили сестер Кіченок серйозно попрацювати. Так, українки знову першими повели в рахунку із брейком, але китайські тенісистки швидко вирівняли становище.
Ключовим в зустрічі став 10-й гейм, в якому Надія і Людмила заробили потрійний матч-бол на прийомі. З третьої спроби сестри Кіченок поставили переможну крапку в протистоянні.
В 1/8 фіналу Надія і Людмила Кіченок зіграють проти переможниць матчу між грецьким дуетом Деспіна Папаміхаїл/Марія Саккарі та американською парою Даніель Коллінз/Дезіре Кравчик.
Сьогодні трохи згодом боротьбу в парному жіночому розряді розпочнуть Марта Костюк і Даяна Ястремська, які зіграють проти польського дуету Магда Лінетт/Алісія Росольська.
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