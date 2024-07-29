ОІ - 2024. Марта Костюк стає першою представницею України в 1/8 фіналу жіночого турніру
Олімпійські Ігри - 2024
Париж, Франція
Жіночий одиночний турнір
1/16 фіналу
(12) Марта Костюк - Клара Бюрель - 7:6(3), 6:2
Після доволі спокійного початку зустрічі тенісистки влаштували справжні "валідольні" розбірки наприкінці першого сету. Спочатку двічі із геймом на прийомі в активі виривалась вперед Марта. Українська спортсменка виходила подавати на перемогу в партії, діставалась до сет-болів, але схилити шальки терезів на свій бік Костюк так і не вдалось.
Після того, як Бюрель двічі відігралась з брейку, вже сама французька спортсменка відчула в собі сили для фінішного ривка в першому сеті і оформила важливий успіх на прийомі в 11-му геймі. Тепер вже Костюк довелось рятуватися з подачі суперниці на партію і відігрувати сет-бол. Марта із завданням впоралась і перевела з`ясовування стосунків на тай-брейк. А от вже на ньому українська тенісистка зіграла впевнено і лишила за собою стартовий сет.
В другій партії Марта зуміла поберегти і власні нерви, і нерви своїх прихильників. Українська спортсменка повела зі швидким брейком і цього разу не просто втримала перевагу, а й подвоїла її в середині сету. Повернутися в боротьбу Бюрель у такому випадку вже не змогла.
В 1/8 фіналу Олімпійських Ігор в Парижі Марта Костюк зіграє проти представниці Греції Марії Саккарі.
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