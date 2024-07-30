ОІ - 2024. Марта Костюк у валідольному матчі переграла Марію Саккарі і вийшла в 1/4 фіналу



Українська тенісистка Марта Костюк стає чвертьфіналісткою Олімпійського турніру в Парижі у жіночому одиночному розряді. На стадії 1/8 фіналу Марта у драматичному протистоянні переграла представницю Греції Марію Саккарі, яка займає 8-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в зустрічі Марта витратила 3 сети і майже 2 години і 50 хвилин ігрового часу. Українська тенісистка Марта Костюк стає чвертьфіналісткою Олімпійського турніру в Парижі у жіночому одиночному розряді. На стадії 1/8 фіналу Марта у драматичному протистоянні переграла представницю Греції Марію Саккарі, яка займає 8-му сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в зустрічі Марта витратила 3 сети і майже 2 години і 50 хвилин ігрового часу.





Олімпійські Ігри - 2024

Париж, Франція

Жіночий одиночний розряд

1/8 фіналу





(12) Марта Костюк - (8) Марія Саккарі - 4:6, 7:6(5), 6:4





З одного боку насолоджуватися високим рівнем тенісу під час перегляду цього матчу точно не доводилось. А от з іншого для тих, кому цікаво спостерігати за грою нервів, поєдинок став справжньою насолодою. Саме нервів на корті вистачало із головою, причому протягом майже всіх трьох годин гри.





Костюк сьогодні відчувала серйозні проблеми на власній подачі. А якщо бути відвертим, то цей елемент гри у української спортсменки не працював зовсім. Тому багато геймів Марті довелось видряпувати на характері. Бойовими якостями Костюк, звісно, славиться. Камбеків у її кар'єрі, причому з розгромних, здавалося б, рахунків, вистачає. Але сьогодні була ще й посильна допомога від Саккарі.





Марія взагалі останнім часом відчуває перманентні проблеми на великих турнірах. І часом відверто дивує, як із такою грою грецька спортсменка примудряється триматися у топ-10 світового рейтингу. Сьогодні ці проблеми відверто допомогли Марті. Але розраховувати на подарунки у чвертьфіналі вже точно не варто.





На стадії 1/4 фіналу Олімпіади Марта Костюк тепер зіграє проти Донни Векіч із Хорватії. І ця суперниця демонструє в Парижі куди більш цілісну гру. Тож Костюк варто добряче попрацювати над помилками.





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