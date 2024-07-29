ОІ - 2024. Марта Костюк і Даяна Ястремська крокують далі у парному розряді
Другий український дует успішно подолав стартовий раунд Олімпійського турніру в жіночому парному розряді. Марта Костюк і Даяна Ястремська в двох партіях здолали польську пару Магда Лінетт/Алісія Росольська. На перемогу в протистоянні Марта і Даяна витратили трохи менше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.
Олімпійські ігри - 2024
Париж, Франція
Жіночий парний розряд
1/16 фіналу
Марта Костюк/Даяна Ястремська - Магда Лінетт/Алісія Росольська - 6:4, 6:1
Фактично на самому початку зустрічі саме польській парі вдалось повести в рахунку із геймом на прийомі в активі, втім Костюк і Ястремська вчасно налагодили гру та відповіли на це одразу двома поспіль брейками. Із мінімальною перевагою українські тенісистки і закінчили стартовий сет на свою користь.
А от у другій партії боротьби на корті уже фактично не було. Костюк і Ястремська тричі взяли подачу суперниць і віддали польському дуету всього 1 гейм за весь сет.
На стадії 1/8 фіналу Марта Костюк і Даяна Ястремська зіграють проти тайванської пари Шувей Се/Чіа Ї Цао.
Трохи раніше вихід в 1/8 фіналу жіночого парного турніру Олімпіади - 2024 оформили сестри Кіченок.
Марта Костюк продовжує виступи в Парижі і в одиночному розряді, а ось Даяна Ястремська в ньому ракетку вже зачохлила.
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