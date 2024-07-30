ОІ - 2024. Еліна Світоліна дала бій чемпіонці Вімблдону, але не змогла вийти у чвертьфінал

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершує виступи на Олімпійських Іграх в Парижі на стадії 1/8 фіналу. В напруженій боротьбі Еліна поступилась представниці Чехії діючій чемпіонці Вімблдонського турніру Барборі Крейчіковій, яка займає 10-ту сходинку поточного світового рейтингу. Зустріч між спортсменками тривала майже 2 години і 50 хвилин ігрового часу.