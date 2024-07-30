ОІ - 2024. Еліна Світоліна із камбеком переграла Джессіку Пегулу і вийшла в 1/8 фіналу одиночного турніру

Еліна Світоліна стає другою представницею України в 1/8 фіналу жіночого одиночного турніру на Олімпійських Іграх - 2024. На стадії другого кола Еліна в напруженій боротьбі здолала 5-ту ракетку змагань представницю США Джессіку Пегулу. Світоліна віддала суперниці стартовий сет, проте зуміла переломити хід протистояння і за 1 годину і майже 50 хвилин ігрового часу оформити підсумкову перемогу.





Олімпійські Ігри - 2024

Париж, Франція

Жіночий одиночний розряд

1/16 фіналу





Еліна Світоліна - (5) Джессіка Пегула - 4:6, 6:1, 6:3





Представляти суперницю Еліни Світоліної по другому колу одиночного турніру Олімпійських Ігор, напевно, не потрібно. Номер посіву Джессіки Пегули, як мінімум, говорить сам за себе. На початку зустрічі саме американська тенісистка володіла хай і не настільки відчутною, але все-таки ігровою перевагою. Джессіка першою відзначилась на прийомі і навіть швидкий зворотній брейк від Світоліної не надто вплинув на налаштування Пегули. Під завісу першого сету вона ще раз взяла подачу Еліни і чітко завершила сет на свою користь.





Але відчуття того, що Світоліна має ресурси для підсилення гри, не полишало. І на початку другого сету Еліна ці резерви дуже і дуже чітко використала. Пегула із тиском від української тенісистки просто не впоралась і за весь цей відрізок матчу зуміла взяти лише 1 гейм. А коли на початку вирішальної партії Еліна повела з іще одним брейком, прихильники Джессіки мали всі приводи для серйозних хвилювань.





Ні, американська тенісистка не "попливла" і другого розгромного сету ми так і не побачили. Пегула, як мінімум, вирівняла боротьбу і всіма силами намагалась повернутися в матч. От тільки Еліна шансів на це суперниці вже просто не давала. Наприкінці матч Світоліна оформила і ще один "контрольний" брейк та здобула путівку в 1/8 фіналу Олімпійських Ігор.





Наступною суперницею Еліни Світоліної стане представниця Чехії Барбора Крейчікова.





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