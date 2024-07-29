ОІ - 2024. Іга Свьонтек віддала всього 2 гейми суперниці по 1/16 фіналу

Польська тенісистка Іга Свьонтек, яка стала лідеркою посіву Олімпійського турніру в жіночому одиночному розряді, більш ніж впевнено подолала стадію другого кола. Без будь-яких труднощів Іга здолала представницю Франції Діан Паррі, яка займає 59-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в зустрічі Свьонтек витратила навіть трохи менше години із чвертю ігрового часу.





Олімпійські Ігри

Париж, Франція

Жіночий одиночний турнір

1/16 фіналу





(1) Іга Свьонтек - Діан Паррі - 6:1, 6:1





В стартовому сеті зустрічі Свьонтек цілком могла відвісити суперниці повноцінну "баранку". Іга вийшла приймати на партію за рахунку 5:0 на свою користь і навіть дісталась до двох сет-болів. Втім, Паррі у напруженій боротьбі свою подачу таки виграла. Загострити боротьбу за стартовий сет французькій тенісистці не вдалось, оскільки вже в наступному геймі Іга спокійно подала на перемогу в партії.





В другому сеті Іга впевнено пішла у відрив із брейком, але цього разу Діан доволі швидко виграла свій перший гейм у партії. Правда, він так і лишився для Паррі останнім. Свьонтек встигла ще двічі відзначитися на прийомі і оформити дуже спокійну та комфортну перемогу в матчі.





На стадії 1/8 фіналу Олімпійського турніру в Парижі Іга Свьонтек зіграє проти представниці Китаю Сію Ван.





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