ОІ - 2024. Іга Свьонтек віддала всього 2 гейми суперниці по 1/16 фіналу
Олімпійські Ігри
Париж, Франція
Жіночий одиночний турнір
1/16 фіналу
(1) Іга Свьонтек - Діан Паррі - 6:1, 6:1
В стартовому сеті зустрічі Свьонтек цілком могла відвісити суперниці повноцінну "баранку". Іга вийшла приймати на партію за рахунку 5:0 на свою користь і навіть дісталась до двох сет-болів. Втім, Паррі у напруженій боротьбі свою подачу таки виграла. Загострити боротьбу за стартовий сет французькій тенісистці не вдалось, оскільки вже в наступному геймі Іга спокійно подала на перемогу в партії.
В другому сеті Іга впевнено пішла у відрив із брейком, але цього разу Діан доволі швидко виграла свій перший гейм у партії. Правда, він так і лишився для Паррі останнім. Свьонтек встигла ще двічі відзначитися на прийомі і оформити дуже спокійну та комфортну перемогу в матчі.
На стадії 1/8 фіналу Олімпійського турніру в Парижі Іга Свьонтек зіграє проти представниці Китаю Сію Ван.
Теніс України в соцмережах: Facebook, Telegram і Twitter
Коментарі
Дописати коментар