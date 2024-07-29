Вашингтон. Леся Цуренко поступається вже на старті змагань



Українська тенісистка Леся Цуренко не зуміла подолати навіть стартовий раунд змагань категорії WTA-500 в американському Вашингтоні. В першому ж матчі на турнірі Леся в трьох партіях поступилась американській спортсменці Керолайн Доулхайд, яка займає 49-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Доулхайд витратила 2 години і 20 хвилин ігрового часу. Українська тенісистка Леся Цуренко не зуміла подолати навіть стартовий раунд змагань категорії WTA-500 в американському Вашингтоні. В першому ж матчі на турнірі Леся в трьох партіях поступилась американській спортсменці Керолайн Доулхайд, яка займає 49-ту сходинку поточного світового рейтингу. На перемогу в матчі Доулхайд витратила 2 години і 20 хвилин ігрового часу.





WTA-500

Вашингтон, США

1-й раунд





Керолайн Доулхайд - Леся Цуренко - 6:1, 3:6, 6:4





Стартовий сет зустрічі залишив враження суцільної безнадії. У Лесі Цуренко майже нічого не виходило на корті і рахунок партії цілком відображав перебій подій. Так, після швидкого успіху суперниці на прийомі Цуренко змогла відповісти брейком під нуль, але цей гейм так і лишився для української тенісистки єдиним в усій першій партії.





Але на початку другого сету Леся спочатку вирівняла гру, а потім вперше у матчі зуміла повести у рахунку із брейком. Доулхайд відігралась моментально, але Цуренко ще раз натиснула на суперницю і вдруге за сет взяла її подачу. Ця перевага і виявилась ключовою у сеті.





Вирішальний сет перетворився на боротьбу нервів. Цуренко в середині партії програла власний гейм і опинилась у вкрай непростій ситуації. У 8-му геймі Лесі навіть довелось відігрувати 2 матч-боли на власній подачі. З цим завданням українка впоралась і навіть оформила зворотній брейк у 9-му геймі.





Але слідом за цим стався ще один провал на власній подачі, який і коштував Лесі поразки в усьому матчі. Ну а Керолайн Доулхайд в другому колі змагань в Вашингтоні зіграє проти Дарії Касаткіної.





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