ОІ - 2024. Даяна Ястремська завершує боротьбу на стадії 1/16 фіналу
Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати стадію другого кола Олімпійського жіночого одиночного турніру. В двох партіях Даяна поступилась представниці Колумбії Камілі Осоріо, яка займає 83-ю сходинку поточного світового рейтингу. Напружений матч між спортсменками тривав близько 1 години і 55 хвилин ігрового часу.
Олімпійські Ігри - 2024
Париж, Франція
Жіночий одиночний турнір
1/16 фіналу
Каміла Осоріо - Даяна Ястремська - 7:6(4), 6:4
Тепер Каміла Осоріо чекає переможницю зустрічі між Каролін Возняцкі та Даніель Коллінз.
Сьогодні ввечері свій матч другого кола проведе ще одна представниця України - Еліна Світоліна, яка зіграє проти американки Джессіки Пегули.
Сьогодні ввечері свій матч другого кола проведе ще одна представниця України - Еліна Світоліна, яка зіграє проти американки Джессіки Пегули.
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