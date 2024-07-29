ОІ - 2024. Даяна Ястремська завершує боротьбу на стадії 1/16 фіналу



Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати стадію другого кола Олімпійського жіночого одиночного турніру. В двох партіях Даяна поступилась представниці Колумбії Камілі Осоріо, яка займає 83-ю сходинку поточного світового рейтингу. Напружений матч між спортсменками тривав близько 1 години і 55 хвилин ігрового часу. Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати стадію другого кола Олімпійського жіночого одиночного турніру. В двох партіях Даяна поступилась представниці Колумбії Камілі Осоріо, яка займає 83-ю сходинку поточного світового рейтингу. Напружений матч між спортсменками тривав близько 1 години і 55 хвилин ігрового часу.





Олімпійські Ігри - 2024

Париж, Франція

Жіночий одиночний турнір

1/16 фіналу





Каміла Осоріо - Даяна Ястремська - 7:6(4), 6:4





Тепер Каміла Осоріо чекає переможницю зустрічі між Каролін Возняцкі та Даніель Коллінз.



Сьогодні ввечері свій матч другого кола проведе ще одна представниця України - Еліна Світоліна, яка зіграє проти американки Джессіки Пегули.





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