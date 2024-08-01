ОІ - 2024. Сестри Кіченок пробиваються у чвертьфінал жіночого парного турніру
Олімпійські Ігри - 2024
Париж, Франція
Жіночий парний розряд
1/8 фіналу
Людмила Кіченок/Надія Кіченок - (4) Даніель Роуз Коллінз/Дезері Кравчик - 3:6, 6:4, 10:7
Варто відзначити, що за кілька годин до парної зустрічі Даніель Роуз Коллінз знялась із одиночного протистояння із Ігою Свьонтек. Тож було багато припущень про те, що американка не вийде на парну зустріч і сестри Кіченок вийдуть у чвертьфінал Олімпійських Ігор без боротьби.
Наступними суперницями сестер Кіченок в Парижі стануть іспанські тенісистки Крістіна Букса і Сара Соррібес Тормо.
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