ОІ - 2024. Сестри Кіченок пробиваються у чвертьфінал жіночого парного турніру

Людмила і Надія Кіченок стають чвертьфіналістками Олімпійських Ігор - 2024 у жіночому парному тенісному турнірі. На стадії 1/8 фіналу український дует в напруженій боротьбі здолав представниць США Даніель Роуз Коллінз/Дезері Кравчик. Перемогу в матчі Людмила і Надія оформили лише на чемпіонському тай-брейку і витратили на неї близько 1 години і 40 хвилин ігрового часу.





Олімпійські Ігри - 2024

Париж, Франція

Жіночий парний розряд

1/8 фіналу





Людмила Кіченок/Надія Кіченок - (4) Даніель Роуз Коллінз/Дезері Кравчик - 3:6, 6:4, 10:7





Варто відзначити, що за кілька годин до парної зустрічі Даніель Роуз Коллінз знялась із одиночного протистояння із Ігою Свьонтек. Тож було багато припущень про те, що американка не вийде на парну зустріч і сестри Кіченок вийдуть у чвертьфінал Олімпійських Ігор без боротьби.





Наступними суперницями сестер Кіченок в Парижі стануть іспанські тенісистки Крістіна Букса і Сара Соррібес Тормо.





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