ОІ - 2024. Марта Костюк драматично поступилась Донні Векіч у чвертьфіналі одиночного розряду

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла пробитися до півфіналу Олімпійського турніру в жіночому одиночному розряді. На стадії 1/4 фіналу Марта в справжньому трилері поступилась представниці Хорватії Донні Векіч, яка займає 21-шу сходинку поточного світового рейтингу. Перемогу в зустрічі Векіч здобула лише на тай-брейці вирішального сету і витратила на неї майже 3 години ігрового часу.





Олімпійські Ігри - 2024

Париж, Франція

Жіночий одиночний розряд

1/4 фіналу





(13) Донна Векіч - (12) Марта Костюк - 6:4, 2:6, 7:6(8)





Марта Костюк вже точно привчила своїх вболівальників до того, що матчі за її участю можуть дати фору будь-якому голівудському фільму в плані закрученості інтриги. Так сталось і у чвертьфінальному поєдинку Олімпійських Ігор у Парижі, в якому Марта і відверто провалювала цілі відрізки зустрічі, і фантастично перевертала гру та буквально громила суперницю.





Почалась зустріч саме з невдалого відрізку. Векіч швидко повела одразу з двома брейками і здобула більш ніж комфортну перевагу в рахунку - 4:0. Костюк потрохи прийшла до тями і навіть зуміла зачепитися на прийомі, але з подвійного брейк-поінта Донна подачу захистила і не дала українській тенісистці скоротити відставання в рахунку.





Більше того, Векіч дісталась до сет-болу на прийомі за рахунку 5:1 на свою користь, але тепер вже Костюк на характері видряпала власний гейм. А за хвилину таки стався перший зворотній брейк у виконанні Марти. Правда в стартовій партії Костюк обмежилась тим, що лише скоротила відставання в рахунку. З другої спроби хорватська тенісистка подала на перший сет.





Початок другої партії знову лишився за Донною, яка зуміла вже в стартовому геймі відзначитися на прийомі. Чіплялась Векіч і за наступний гейм на подачі Марти, але українська спортсменка втримала його з двох брейк-поінтів. І саме з цього моменту почався справжній камбек від Костюк. 3 брейки, 6 виграних поспіль геймів, прихована баранка для суперниці і зрівняний рахунок в матчі за сетами.





Але драматичні події в цьому матчі тільки починались. В середині вирішального сету Костюк знову програла власний гейм і дозволила суперниці вийти подавати на перемогу. Після кількох брейк-поінтів в тому геймі Векіч навіть дісталась до матч-болу, але його Марта відіграла і таки оформила зворотній брейк. Але тільки для того, щоб за хвилину знову упустити власну подачу і дозволити Донні вдруге спробувати поставити крапку в матчі на власній подачі.





Знову Векіч дісталась до матч-болу, але і в цьому випадку українська тенісистка встояла і оформила ще один зворотній брейк. Здавалося, що таких героїчних порятунків Марті вистачить для того, аби на куражі забрати тай-брейк. Костюк повела на ньому - 5:2, але програла 2 поспіль розіграші на власній подачі. Був у Марти і матч-бол за рахунку 6:5, але і в цьому випадку українка не найкращим чином провела свої розіграші. В підсумку із рахунком 10:8 цей тай-брейк, а разом із ним і путівку до півфіналу Олімпійських Ігор, забрала Донна Векіч.





У 1/2 фіналу змагань Донна зіграє проти представниці Словаччини Анни-Кароліни Шмідлової.





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