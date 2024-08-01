ОІ - 2024. Іга Свьонтек несподівано програє в півфіналі одиночного жіночого турніру

Лідерка поточного світового рейтингу і одна з головних претенденток на золото Олімпійських Ігор в Парижі польська тенісистка Іга Свьонтек не зуміла пробитися у фінал жіночого одиночного турніру. На стадіі 1/2 фіналу Іга в двох партіях поступилась представниці Китаю Цінь Вень Чжен, яка займає 7-му сходинку в жіночій класифікації. Зустріч між спортсменками тривала трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.





Олімпійські Ігри - 2024

Париж, Франція

Жіночий одиночний розряд

1/2 фіналу





(6) Цінь Вень Чжен - (1) Іга Свьонтек - 6:2, 7:5





Звісно, до гри Іги Свьонтек в Парижі виникало доволі багато питань. Польська спортсменка, яку до початку Олімпійських Ігор вважали ледь не беззаперечною фавориткою одиночного турніру, часом стикалась із доволі серйозними проблемами при просуванні турнірною сіткою. Втім, в протистоянні із Чжен Іга повинна була мати перевагу, бодай за рахунок більш зручного для неї покриття.





Але початок зустрічі показав, що Цінь Вень з усіма цими передматчевими розкладами категорично не погоджується. Китаянка провела дебют зустрічі набагато більш активно і після швидкого обміну брейками змогла ще двічі відзначитися на прийомі. А от Свьонтек знайти аргументів на таке просто не зуміла.





Початок другої партії підбадьорив прихильників польської тенісистки. Іга зробила все, щоб показати своє бажання повернутися в матч - два швидких брейки і солідна перевага в рахунку - 4:0. Хіба можна було уявити, що цей сет Свьонтек примудриться віддати суперниці? А це, у підсумку, і сталось.





Цінь Вень так само методично оформила два зворотніх брейки поспіль, а потім не дала польській спортсменці дотягнути навіть до тай-брейку в цій партії. Ще один брейк у виконанні Чжен і вона вже має можливість подавати на перемогу. Так, в цьому геймі Цінь Вень довелось відігравати брейк-поінт, але із завданням китайська тенісистка впоралась і оформила вихід у фінал Олімпіади.





Тепер Цінь Вень Чжен за золото Олімпійських Ігор в Парижі посперечається із переможницею матчу між Донною Векіч та Анною-Кароліною Шмідловою, ну а Іга Свьонтек у боротьбі за бронзу зійдеться зі спортсменкою, яка в цьому другому півфіналі поступиться.





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