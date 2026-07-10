Здолав Ціціпаса. Владислав Орлов пробивається в півфінал 15-тисячника в польському Лодзі

Український тенісист Владислав Орлов, який став лідером посіву змагань категорії ITF M15 в польському Лодзі, успішно долає стадію 1/4 фіналу. В боротьбі за вихід у півфінал турніру Владислав в двох партіях переграв грецького спортсмена Петроса Ціціпаса (1008-ма ракетка світу) – брата відомого тенісиста Стефаноса. На перемогу в матчі Владислав Орлов витратив трохи менше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(1) Владислав Орлов – (8) Петрос Ціціпас – 6:4, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: orlovladyslav



Долю стартового сету вирішив єдиний брейк, який Орлов зумів оформити ближче до завершення партії. Варто відзначити, що Владислав взяв подачу суперника під нуль, а вже в наступному геймі спокійно і впевнено подав на перемогу в першому відрізку протистояння.

Другий сет український тенісист почав з іще одного брейку, але цього разу Ціціпас зумів відігратися. Правда, із рахунку 2:2 Орлов повністю перехопив ініціативу, двічі поспіль відзначився на прийомі, взяв 4 гейми та завершив поєдинок на свою користь.

В 1/2 фіналу змагань в Лодзі Владислав Орлов зіграє проти представника Іспанії Іманоля Лопеса Морільйо