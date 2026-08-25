Упустила перевагу із брейком у вирішальному сеті. Даяна Ястремська програє на старті змагань в Монтерреї

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла подолати навіть стартовий раунд змагань категорії WTA 500 в Монтерреї. В першому колі змагань Даяна на тай-брейці вирішального сету програла представниці Індонезії Дженіс Тжен, яка отримала на турнірі 7-й номер посіву (35-та ракетка світу). Після впевнено виграної стартової партії Ястремська вела із брейком в другому сеті, а у вирішальному відрізку матчу лідирувала 4:1, проте упустила свою перевагу. Зустріч тривала майже 2 години і 20 хвилин ігрового часу.

(7) Дженіс Тжен – (WC) Даяна Ястремська – 2:6, 6:3, 7:6(5)

Джерело фото: Instagram, користувач: mouratoglou_academy

В стартовому сеті Даяна змогла двічі відзначитися на прийомі, а на початку другого сету українська спортсменка знову повела із брейком – 2:1. Проте, Тжен моментально відігралась, а ближче до завершення партії оформила ще один брейк.

Успішним був і дебют третього сету – Даяна знову повела із геймом на прийомі в активі – 4:1. Але з цього рахунку Дженіс почала камбек. Представниця Індонезії двічі поспіль взяла подачу Ястремської, проте не подала на перемогу в протистоянні. Втім, оформити вихід в друге коло змагань в Монтерреї Тжен зуміла на тай-брейці третьої партії.

Для Даяни Ястремської ця поразка стала вже третьою поспіль в турі.