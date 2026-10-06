Поступилась нейтралці в боротьбі за перший чвертьфінал на тисячнику. Дарія Снігур завершує виступи в Пекіні на стадії четвертого кола

Українська тенісистка Дарія Снігур не змогла пробитися у свій перший чвертьфінал на турнірах категорії WTA 1000. На стадії четвертого кола змагань в Пекіні Дарія в двох партіях поступилась 4-й ракетці змагань безпрапорній Міррі Андрєєвій (5-й номер поточного світового рейтингу). В обох сетах зустрічі Снігур змогла взяти лише по 2 гейми. Матч тривав лише трохи більше години ігрового часу.

(4) Мірра Андрєєва – Дарія Снігур – 6:2, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: snigur_27

Так, конкретно цей матч четвертого кола турніру в Пекіні Дарія Снігур провела далеко не найкращим чином. Але робити висновок про те, що українська тенісистка не може нав’язувати боротьбу топовим суперницям, теж не варто. Сьогодні і Андрєєва показала класний теніс, і сама Дарія трохи перегоріла ще до виходу на корт. Снігур банально не вистачило досвіду довгих турнірів. А це те, що точно можна виправляти.

Снігур вперше в кар’єрі проводить четвертий поєдинок на топових змаганнях, де рівень суперниць від матчу до матчу виключно зростає. Так, були успішні Челленджери, з’являються класні туніри рівня WTA, але досвіду успішних виступів на тисячниках чи мейджорах поки бракує. А це – окремий вид мистецтва – тримати концентрацію протягом тижня, підсилювати гру, а, можливо, навіть економити сили у перших раундах заради успіху у вирішальних матчах.

Андрєєва сьогодні саме підсилювала гру у порівнянні із попередніми матчами в Пекіні. Дарія ж намагалась боротися, але вже просто не мала сил і резервів на те, щоб витискати із себе максимум. На те, щоб робити висновки і зміни по ходу матчу. На те, щоб грати під тиском і знаходити можливості вириватися з-під нього.

Дарія двічі програла власну подачу в стартовому сеті зустрічі. Ще два брейки нейтралка оформила на самому початку другого сету, але навіть в цій критичній ситуації Снігур трохи поборолась – відіграла одну упущену подачу і ледь не повернула інтригу в матч. Але Мірра чітко відчула цей момент і не дала Дарії навіть шансів на камбек.

В будь-якому разі, турнір в Пекіні можна сміливо заносити Дарії Снігур в актив. В світовому рейтингу за підсумками тижня українська тенісистка може піднятися на рекордну для себе 41-шу сходинку.