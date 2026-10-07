Впевнено по рахунку, але з нервами по грі. Еліна Світоліна виходить в чвертьфінал тисячника в Пекіні

Українська тенісистка Еліна Світоліна долає стадію четвертого кола змагань категорії WTA 1000 в китайському Пекіні. В боротьбі за вихід в чвертьфінал турніру Еліна в двох партіях переграла представницю США Енн Лі (30-та ракетка світу). Хоч за рахунком перемогу Світоліної цілком можна вважати більш ніж впевненою, понервувати протягом матчу довелось і самій Еліні, і її вболівальникам. Зустріч тривала трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(6) Еліна Світоліна – (21) Енн Лі – 6:2, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: wta

Ні в якому разі не будемо знецінювати перемогу Світоліної або говорити про те, що вона недостатньо впевнено розібралась зі своєю суперницею по 1/8 фіналу змагань в Пекіні. Еліна здобула класну перемогу і впевнено крокує далі. Але, називати цей матч розгромом американської спортсменки теж ні в якому разі не потрібно. Лі намагалась боротися за кожен гейм цього протистояння і проблемою для Енн було те, що Світоліна була налаштована на всі сто відсотків. І на майстерності і досвіді саме українська тенісистка лишила за собою більшість важливих розіграшів в протистоянні.

В стартовому сеті Еліна дуже швидко повела із геймом на прийомі в активі, але одразу ж упустила і власну подачу. За кілька хвилин Світоліна відновила перевагу в рахунку, а в шостому геймі партії мала чудову можливість її подвоїти. Втім, Лі втримала свою подачу з двох брейк-поінтів.

Надзвичайно важким став наступний гейм на подачі української спортсменки, який Світоліна виграла тільки ліквідувавши 3 брейк-поінти. За такої гри було надзвичайно важливо не дати суперниці навіть повірити у свій камбек, а тому Еліна не чекала подачі на сет, а спробувала поставити крапку в партії на прийомі. І це у Світоліної вийшло – в напруженій боротьбі і з п’ятого сет-поінту Еліна завершила сет на свою користь.

Дебют другої партії змусив повірити в те, що цей відрізок матчу Світоліна залишить за собою без будь-яких проблем. Еліна повела одразу з двома брейками – 4:0. Проте, така перевага ще не гарантувала відсутність нервів. Лі відіграла одну упущену подачу, а в наступному геймі на прийомі ледь не вирівняла ситуацію в рахунку.

І ось тут Еліна показала і майстерність, і досвід, і характер. Надзвичайно важливий гейм Світоліна втримала з п’яти брейк-поінтів. І вже після цього остаточно заспокоїла гру та впевнено завершила матч на свою користь.

В чвертьфіналі змагань в Пекіні Еліна Світоліна зіграє проти місцевої спортсменки Цінь Вень Чжен, яка в своєму матчі 1/8 фіналу переграла представницю Вірменії Аліну Чараєву.