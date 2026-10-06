Перший титул після повернення. Карлос Алькарас виграє змагання в Токіо

Іспанський тенісист Карлос Алькарас стає тріумфатором змагань категорії ATP 500 в японському Токіо. В титульному матчі турніру Карлос, який був лідером посіву, в двох партіях переграв представника Чехії Їржі Легечку (19-та ракетка світу). На перемогу в фінальному протистоянні Карлос Алькарас витратив трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(1) Карлос Алькарас – Їржі Легечка – 7:6(4), 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: carlitosalcaraz

В стартовому сеті фінального протистояння Алькарасу довелось демонструвати справжній характер. Іспанський тенісист невдало розпочав матч і подарував Легечці потрійний брейк-поінт уже в стартовому геймі. Карлос спробував врятуватися і два м’ячі відіграв, але Їржі таки взяв подачу суперника і пішов у відрив.

В середині партії Алькарас, правда, відігрався, проте дотиснути Легечку до тай-брейку так і не зумів. А цей 13-й гейм знову краще почав саме чеський тенісист – 3:1 із перевагою у міні-брейк. Карлос і тут зумів спочатку відігратися, а потім і забрати тай завдяки ще одному виграному на прийомі гейму.

В другому сеті ніяких проблем у Алькараса на подачі не було. Легечка, як не намагався, проте не дістався навіть до брейк-поінтів. А от сам Карлос своїм єдиним шансом на прийомі скористався і оформив вирішальний брейк.

Карлос Алькарас виграє свій 26-й титул в кар’єрі на рівні ATP-туру. Титул в столиці Японії стає для іспанського тенісиста першим після паузи, яка виникла в середині цього сезону через травму зап’ястка.