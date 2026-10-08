Взяла реванш за поразку в кваліфікації. Катерина Завацька продовжує успішні виступи в Сучжоу

Українська тенісистка Катаріна Завацька, яка потрапила в основну сітку змагань категорії WTA Challenger в китайському Сучжоу в статусі лакі-лузерки, пробивається в чвертьфінал турніру. На стадії другого кола Катаріна переграла нейтралку Дарію Хомутянську (291-ша ракетка світу). В обох партіях Завацька здобула перемогу із однаковим рахунком – 6:4 і витратила на вихід в чвертьфінал трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(LL) Катаріна Завацька – (Q) Дарія Хомутянська – 6:4, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: katya_zavatska_

Катаріна Завацька, якій в цілому пощастило потрапити в основу змагань в Сучжоу після поразки в фіналі кваліфікації, прекрасно скористалась своїм шансом і пробилась в чвертьфінал. До того ж, Катаріна взяла реванш за ту саму поразку в фіналі відбору у нейтралки Дарії Хомутянської.

Завацька почала зустріч зі швидкого брейку і тримала цю перевагу в рахунку до середини першої партії. В цей момент нейтралка змогла відігратися, але Катаріна моментально включилась в боротьбу і повернула собі перевагу. За кілька хвилин українська тенісистка спокійно подала на перемогу в партії.

Другий сет склався навіть трохи важче. Хомутянська спробувала виправити ситуацію і вже сама повела зі швидким брейком, проте Катаріна повернула собі контроль над грою. Завацька моментально відігралась, а потім оформила і ключовий другий брейк в партії.

В чвертьфіналі турніру в Сучжоу Катаріна Завацька зіграє проти 6-ї ракетки змагань Ренати Сарасуа із Мексики.