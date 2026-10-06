Перший титул в сезоні і 102-й в кар’єрі. Новак Джокович виграє турнір в Пекіні

Сербський ветеран Новак Джокович стає переможцем змагань категорії ATP 500 в китайському Пекіні. В титульному матчі змагань Новак на відмові здолав австралійського спортсмена Алекса Де Мінора (9-та ракетка світу). Джокович на тай-брейку виграв стартовий сет зустрічі, а на самому початку другої партії Де Мінор відмовився від продовження боротьби через проблеми зі здоров’ям. Фінальний матч турніру в Пекіні тривав біля години із чвертю ігрового часу.

(6) Новак Джокович – (5) Алекс Де Мінор – 7:6(3), 0:1, ret

Джерело фото: Instagram, користувач: djomernole

В стартовому сеті зустрічі у обох спортсменів було кілька непоганих нагод відзначитися на прийомі. Але ані Новак, ані Алекс своїми брейк-поінтами не скористались. В підсумку долю сету вирішив тай-брейк, на якому Джокович впевнено переграв суперника.

В перерві між сетами Де Мінор через проблеми зі здоров’ям звернувся до медиків. Після тайм-ауту австралійський спортсмен повернувся на корт і навіть взяв стартовий гейм сету на власній подачі. Втім, одразу після нього Алекс вирішив відмовитися від боротьби.

Новак Джокович виграє свій перший титул в сезоні. Загалом і активі сербського тенісиста вже 102 трофеї на рівні ATP. Востаннє турнір категорії ATP 500 Новак вигравав ще в 2022-му році.

Загалом Джокович став найстаршим володарем титулу на рівні туру з 1977-го року.