Не дограла матч проти нейтралки. Олександра Олійникова завершує виступи на Челленджері в Сучжоу

Українська тенісистка Олександра Олійникова не змогла пробитися у чвертьфінал змагань категорії WTA Challenger в китайському місті Сучжоу, на яких вона була посіяна під 1-м номером. На стадії другого кола Олександрі довелось відмовитися від продовження боротьби у матчі проти нейтралки Альони Фалей (220-та ракетка світу). Олійникова програла стартовий сет на тай-брейці, а на початку другого сету двічі віддала свою подачу і поступалась – 0:4. Саме в цей момент Олійникова відмовилась від продовження боротьби. Тенісистки провели на корті трохи більше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

Альона Фалей – (1) Олександра Олійникова – 7:6(6), 4:0, ret

Джерело фото: Instagram, користувач: _drones4ua.org_

На початку зустрічі Олійникова змогла заволодіти ігровою ініціативою і повела із двома брейками – 3:0. Але швидко Олександра випустила нитки гри з власних рук і дала суперниці можливість не тільки відігратися, а й вийти подавати на партію за рахунку – 3:5.

Українська спортсменка відігралась і навіть сама подавала на партію за рахунку 6:5, проте, в підсумку, все вирішилось на тай-брейці, де Олійникова мала сет-поінт. Але в підсумку нейтралка змогла забрати перший відрізок матчу.

Початок другої партії повністю лишився за Фалей, яка повела із рахунком 4:0. Саме в цей момент Олійникова, після розмови з медиками, вирішила відмовитися від продовження боротьби.

Натомість, в чвертьфінал Челленджера в Китаї змогла пробитися Катаріна Завацька, яка переграла ще одну нейтралку Дарію Хомутянську.