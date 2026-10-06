Лідер світового рейтингу достроково завершує сезон. Яннік Сіннер присвятить час відновленню після травми коліна

Перший номер поточного світового рейтингу італійський тенісист Яннік Сіннер оголосив про дострокове завершення сезону – 2026. Причиною прийняття такого рішення стали рекомендації лікарів, які наполягали на курсі лікування коліна. Яннік, який востаннє виходив на корт ще під час тріумфального для себе Вімблдону – 2026, висловив жаль з приводу вимушеного завершення сезону, але пообіцяв повернутися на корт ще сильнішим.

Джерело фото: Instagram, користувач: janniksin

Яннік Сіннер: “Всім привіт! Хочу поділитися з вами новинами. Ми з лікарями прийняли рішення про необхідність курсу лікування коліна. А це означає, що сезон 2026-го року для мене офіційно завершено. Останні кілька років – особливо завершення сезону в Турині – подарували мені неймовірні емоції. Цей рік вийшов геть іншим. Зараз мені потрібно подумати про свою кар’єру в довготривалій перспективі. Тому я зроблю все, аби повернутися повністю готовим. Заздалегідь дякую вам за підтримку і сподіваюсь дуже скоро побачитися з вами на корті”.

Цього року Яннік Сіннер зумів виграти один Грендслем – в фіналі Вімблдону італієць переграв Александра Звєрєва з Німеччини. Цей матч наразі є останнім для Сіннера.