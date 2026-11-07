Дві українки на Підсумковому турнірі WTA. Марта Костюк зіграє в основі після зняття першої ракетки світу

Україна отримала другу представницю на підсумкових змаганнях сезону в жіночому тенісі. До Еліни Світоліної на груповому етапі WTA Finals приєдналась Марта Костюк, яка приїхала в Індіан-Веллс у статусі першої запасної. Марта отримала можливість дебютувати на Підсумковому турнірі WTA після того, як лідерка поточного світового рейтингу Єлєна Рибакіна із Казахстану була змушена знятися зі змагань через проблеми зі здоров’ям.

Джерело фото: Instagram, користувач: marta.kostyuk

Єлєна Рибакіна, яка гарантувала собі першу сходинку світового рейтингу за підсумками сезону, знялась із WTA Finals через фізичну втому. Представниця Казахстану подякувала прихильникам за підтримку протягом фантастичного року і повідомила, що найближчі кілька тижнів буде змушена присвятити відпочинку та відновленню.

Марта Костюк, яка замінила Рибакіну, потрапила до однієї групи із Коко Гофф, Джессікою Пегулою та Ліндою Носковою. Саме матчем проти чеської тенісистки Марта розпочне виступи на Підсумковому турнірі WTA. Зустріч Марта Костюк – Лінда Носкова відбудеться в неділю 8 листопада о 22:00 за київським часом. Це протистояння відкриє програму всього турніру.