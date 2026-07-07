Єлизавета Котляр поступилась нейтралці, яка виступає під іспанським прапором, на старті основної сітки Челленджера у Франції

Українська тенісистка Єлизавета Котляр, яка пробилась в основну сітку змагань категорії WTA Challenger у французькому Контрексвілі через сито кваліфікації, поступається вже в першому колі турніру. В двох партіях Єлизавета програла колишній “нейтралці”, яка отримала громадянство Іспанії Оксані Селехметьєвій (91-ша ракетка світу). Зустріч тривала трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(3) Оксана Селехметьєва – (Q) Єлизавета Котляр – 6:4, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: lafrenchtouchacademy

Все-таки, катастрофічно не пощастило із жеребом основної сітки змагань в Контрексвілі Єлизавета Котляр. Грати із 3-ю ракеткою турніру представницею топ-100 світового рейтингу на самому старті – ще те задоволення. Котляр точно не провалилась. Але досвіду українській спортсменці не вистачило навіть для того, аби зачепитися бодай за одну партію.

Перший сет перетворився на справжній обмін брейками. Обидві спортсменки аж надто багато упускали власні подачі, наприклад, Селехметьєва навіть не подала на партію за рахунку 5:3. Але в наступному геймі Котляр дозволила оформити ще один брейк і віддала суперниці сет.

В другому відрізку матчу обидві трохи стабілізували подачі, але все-одно проблеми відчувались. Єлизавета лідирувала із геймом на прийомі в активі – 3:1. Але з цього рахунку українська тенісистка змогла виграти тільки 1 гейм, двічі упустила свою подачу і дозволила Селехметьєвій оформити перемогу в двох сетах.