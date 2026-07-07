За 4 сети і 2 ігрові дні оформив вихід в чвертьфінал. Александр Звєрєв здолав Їржі Легечку в четвертому колі Вімблдону

Німецький тенісист Александр Звєрєв, який на Вімблдоні – 2026 отримав 2-й номер посіву, вперше в кар’єрі пробивається в 1/4 фіналу трав’яного мейджора. На стадії четвертого кола британського Турніру Великого Шолому Александр в чотирьох сетах переграв представника Чехії Їржі Легечку (14-та ракетка світу). Зустріч вчора переривалась через комендантську годину. На той момент Александр лідирував 2:0 по сетах, але сьогодні німець дозволив супернику скоротити відставання в рахунку. Втім, за трохи менше ніж три з половиною години ігрового часу Александр Звєрєв оформив перемогу в матчі.

(2) Александр Звєрєв – (13) Александр Звєрєв – 6:4, 7:5, 3:6, 7:6(6)

Джерело фото: wimbledon.com

Вчора, коли матч тільки розпочинався, Звєрєв здобув вагому перевагу в рахунку, яка, здавалося б, мала допомогти йому спокійно завершити матч сьогодні. Хоча, в дебюті самої зустрічі все складалось для Александра не так вже й просто. В стартовому геймі зустрічі Звєрєв подарував супернику потрійний брейк-поінт, але зумів відігратися з рахунку 0:40. А от Легечка ближче до завершення сету свою подачу не врятував і віддав партію німцю.

В другому сеті шанси на прийомі теж були в обох спортсменів. Але знову в ключовий момент Звєрєв відіграв більш стабільно і якісно. Знову пізній брейк і перевага Александра стає 2:0 по партіях.

В принципі, було зрозуміло, що повноцінний сет спортсмени зіграти вже не встигнуть, але третю партію вони таки почали. Легечка знову втратив нагоду на виграш гейму на прийомі та не реалізував подвійний брейк-поінт. І за рахунку 3:3 зустріч зупинили.

А ось сьогодні під час догравання Александр таки зіткнувся із проблемами. Здавалося, що Звєрєв або забув вийти на корт, або просто вирішив, що зустріч вже виграна. Але Легечка почав потужно, нарешті відзначився на прийомі, оформивши перший брейк в матчі і забрав третю партію.

У четвертому сеті за Звєрєва часом ставало дійсно страшно. Александр хоч і без брейк-поінтів для суперника, але інколи відверто мучився на власних подачах. Але до тай-брейку Звєрєв таки дотягнув і навіть пішов на ньому у відрив. Але на матч-болі на власній подачі Звєрєв припустився подвійної помилки і вона могла дуже дорого коштувати німцю.

Втім, на другому матч-болі суперника, тепер вже на прийомі, Легечка не впорався із глибоким прийомом Звєрєва, відправив м’яч в сітку і дав можливість Александру святкувати непросту перемогу.

Александр Звєрєв вперше в кар’єрі пробивається в чвертьфінал Вімблдону. В ньому 2-й номер посіву зіграє проти американця Тейлора Фріца, який у своєму матчі четвертого кола здолав Александра Бубліка з Казахстану.