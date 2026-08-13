Не впоралась з перевтіленням суперниці. Еліна Світоліна пропустила Ігу Свьонтек в фінал турніру в Торонто

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершує виступи на змаганнях категорії WTA 1000 в Торонто на стадії півфіналу. В боротьбі за вихід в титульний матч турніру Еліна в напруженому трисетовому поєдинку поступилась представниці Польщі Ізі Свьонтек (8-ма ракетка світу). Світоліна змогла повести із брейком у вирішальному сеті, але Іга просто фантастично перевтілилась, переломила гру і завершила зустріч вольовою перемогою. Поєдинок тривав 2 години і 20 хвилин ігрового часу.

(7) Іга Свьонтек – (9) Еліна Світоліна – 6:3, 1:6, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: National Bank Open

А давайте, в першу чергу, подякуємо Еліні Світоліній за цей конкретно взятий матч, який вона в конкурентній боротьбі програла дуже і дуже непростій суперниці. І за весь турнір в Торонто, який складався для української тенісистки геть непросто. Адже якщо просто згадати старт змагань, перший матч, в якому Еліна добряче намучилась із Бузас-Манейро, і уявити, що тоді б нам сказали про вихід Світоліної у півфінал, ми б були приємно здивовані, правда?

А ще привітаємо Ігу Свьонтек із виходом у перший в сезоні фінал. Дивовижно, але спад польської тенісистки виявився настільки глибоким, що вона з вересня минулого року не грала в титульних матчах. А для спортсменки її рівня це просто провальний результат – рік не бути в фіналах. Сьогодні Іга показала, що вона повертається на колишній рівень. Не без проблем і спадів, але повертається.

Ну а тепер, власне, до матчу. Стартовий сет в цілому показав стиль, в якому обидві спортсменки планували провести зустріч. Тактикою ніхто відверто не здивував. І що найважливіше, Еліна знала, як буде діяти Свьонтек, і навпаки. Але одна справа знати, а інша – знайти аргументи проти дій опонентки безпосередньо на корті. І з цим у польської спортсменки в першій партії справи йшли набагато краще.

Подача не працювала належним чином у обох суперниць, але Свтолінілі вона взагалі не приносила жодних дивідендів. Особливо боляче було дивитися на те, як розвивались розіграші з другого м’яча у виконанні Еліни. Іга дуже швидко забирала в них собі ініціативу і в підсумку Українка виграла тільки 4 м’яча на другій подачі за весь сет. А враховуючи, що перша спроба проходила не з таки вже й високим відсотком влучання, розіграшів таких було достатньо.

І насправді ж, Еліна почала матч із досить непоганого гейму на прийомі, в якому вона повела 40:15. Свьонтек з подвійного брейк-поінту гейм втримала, а от Світоліна дві наступні власні подачі програла, хоча і боролась в кожному з тих геймів. В першому, наприклад, перш ніж віддати його суперниці, Еліна відігралась з потрійного брейк-поінту, але і це не допомогло.

Ось так в доволі напруженій боротьбі рахунок став 4:0 на користь Свьонтек. Зрозуміло, що упускати таку перевагу Іга не планувала. Тим більше, що Світоліна так і не змогла налагодити гру на подачі. Подальші події розвивались приблизно так: Еліна скорочує відставання – Свьонтек моментально його відновлює.

І тільки у 7-му геймі зустрічі Еліна змогла вперше взяти свою подачу. Перед цим, до речі, українська спортсменка відіграла сет-бол у Іги. Так, Свьонтек одразу ж чітко подала на перемогу в сеті – польська тенісистка дуже класно налаштувалась на цей гейм, бо бачила, що перевага може і вислизнути з рук. Але і загострення боротьби від Еліни було дуже важливим. Світоліна, нарешті, повірила в себе і це дало можливість просто шикарно провести другу партію.

Ось тут ми і підходимо до того, що Іга не може тримати шалену концентрацію увесь матч. Тим більше, коли по той бік сітки – настільки майстерна тенісистка з характером, як Еліна. Так, перехід ініціативи з рук в руки – це нормальна практика. Але в другому сеті Світоліна не просто схилила гальки терезів на свою користь, вона розгромила Свьонтек і цілком могла відвісити їй “баранку”.

Еліна дуже чітко повела із двома брейками і мала рахунок 5:0 та 40:15 в геймі на прийомі. Свьонтек з подвійного сет-поінту врятувалась і уникнула сухої поразки в сеті, але хоча б скоротити відставання за брейками Іга просто не могла. Світоліна чітко довела партію до перемоги.

І навіть вирішальний сет Еліна, можливо трохи за інерцією від попереднього фрагменту зустрічі, почала краще. Світоліна підтримувала на прийомі і в середині партії, нарешті, повела із брейком. Свьонтек моментально відігралась, але, здавалось, вся боротьба ще попереду, але…

Приблизно в той самий момент, коли стався спад у Еліни нам показали годинник. Пішла третя година зустрічі і Світоліна, ніби за таймером, просто вимкнулась. Свьонтек перед цим трохи дала волю емоціям, викричалась і повернулась в матч в якомусь ледь не роботоподібному стані – ідеальна гра без нервів і помилок.

А от Еліна… Певно найкраще про стан української тенісистки скажуть цифри. З рахунку 3:3 і 30:15 на свою користь на подачі Свьонтек, Світоліна програла 10 розіграшів поспіль! В цій серії було чимало помилок і навіть подвійна на потрійному брейк-поінті у Іги, коли потрібно було терміново рятувати подачу.

Символічно, що навіть розіграш, який перервав цю серію, Світоліна не виграла самостійно – Свьонтек також припустилась подвійної помилки. Але на цей момент у Іги був потрійний матч-бол і вже наступним м’ячем вона поставила крапку в протистоянні.

Ігп Свьонтек в фіналі турніру в Торонто зіграє проти 2-ї ракетки світу Єлєни Рибакіної, яка здобула вольову перемогу над Коко Гофф. Ну а Еліні ми ще раз, попри все, дякуємо за класний турнір в Канаді.