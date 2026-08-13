Вольова перемога і перший в кар’єрі фінал у Канаді. Єлєна Рибакіна переграла Коко Гофф в Торонто

Представниця Казахстану Єлєна Рибакіна, яка на змаганнях категорії WTA 1000 в Торонто отримала 2-й номер посіву, стає другою фіналісткою турніру. В боротьбі за вихід в титульний матч турніру Єлєна в трьох партіях здолала американську спортсменку Коко Гофф (4-та ракетка світу). Цікаво, що Рибакіна програла стартовий сет, але змогла перехопити ініціативу та оформити підсумкову перемогу. На неї Єлєна Рибакіна витратила трохи більше двох годин ігрового часу.

(2) Єлєна Рибакіна – (4) Коко Гофф – 5:7, 6:2, 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: National Bank Open

З третьої спроби Єлєна Рибакіна таки долає стадію півфіналу на змаганнях категорії WTA 1000 в Канаді. Останні два візити представиці Казахстану на цей турнір завершувались саме за крок до титульного матчу. В 2023-му Єлєна поступилась нейтралці Людмилі Самсоновій, в 24-му Рибакіна пропустила змагання, ну а минулого сезону друга ракетка світу в драматичному матчі програла майбутній чемпіонці Вікторії Мбоко.

Сьогоднішній матч знову став для Рибакіної справжнім випробуванням. Взагалі Єлєна дуже важко долає турнірну дистанцію, часто грає відверто зайві партії, але найголовніше те, що представниця Казахстану здобуває перемоги. На характері, з нервами і витратами сил, але долає раунд за раундом.

Зрозуміло, що сьогодні говорити про “зайвий” зіграний сет точно не доводиться. Суперниця у Рибакіної була дійсно топова. І перед матчем навіть важко було сказати, чи вважається Єлєна в її нинішньому стані фавориткою протистояння із Гофф.

Коко почала зустріч із дуже непростого гейму на власній подачі, який вона врятувала тільки відігравши потрійний брейк-поінт. Але надалі в стартовому сеті американська тенісистка максимально впевнено діяла у своїх геймах і більше шансів суперниці на прийомі не давала.

Рибакіна певний час відповідала взаємністю, але наприкінці сету Єлєна зіткнулась із несподіваними проблемами. В двох поспіль геймах друга ракетка світу дарувала Гофф сет-бол на прийомі. І якщо в 10-му геймі Рибакіна врятувала подачу, то в 12-му Коко оформила вирішальний брейк.

Жодної трагедії з програного сету Єлєна не робила. Навпаки, Рибакіна вийшла на корт в другій партії ще більш зарядженою і сконцентрованою. А із середини цієї партії Гофф відверто почала підсідати. Представниця Казахстану встигла двічі відзначитися на прийомі та перевести зустріч у вирішальний сет.

І він, так само, проходив під постійним тиском Рибакіної. Одну непросту подачу на самому початку третьої партії Коко врятувала із рахунку 15:40, але далі були ще два брейки у виконанні Єлєни.

Фактично, вперше за два сети поборотися на прийомі Гофф змогла тільки тоді, коли Рибакіна вийшла подавати на перемогу. Коко заробила подвійний брейк-поінт, але не змогла навіть скоротити відставання. Єлєна відігралась і оофрмила вихід у перший в кар’єрі фінал змагань в Канаді.

Суперницею Єлєни Рибакіної в титульному матчі турніру в Торонто стала Іга Свьонтек, яка в не менш напруженому матчі здолала українську тенісистку Еліну Світоліну.