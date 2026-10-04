Віддала всього 1 гейм. Дарія Снігур здобула розгромну перемогу в третьому колі турніру в Пекіні

Українська тенісистка Дарія Снігур впевнено виходить в 1/8 фіналу змагань категорії WTA 1000 в китайському Пекіні. На стадії третього кола Дарі розгромила представницю Австралії Тайлу Престон (91-ша ракетка світу). За весь матч Снігур віддала суперниці лише 1 гейм. А в другому сеті українська тенісистка взагалі відвісила Престон повноцінну баранку. На перемогу Дарія Снігур витратила навіть менше 50 хвилин ігрового часу.

Дарія Снігур – Тайла Престон – 6:1, 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: snigur_27

Історичний результат для Дарія Снігур. Мало того, що українська тенісистка вперше в кар’єрі дісталась до 1/8 фіналу змагань категорії WTA 1000, так ще й досягнула такого результату Дарія надзвичайно впевненою і навіть розгромною перемогою.

І Тайла Престон, насправді, попри місце на межі топ-100 світового рейтингу, в Китаї показала доволі непогану гру. Австралійська тенісистка впевнено переграла Тамару Корпач і Діан Паррі в двох стартових матчах. Але сьогодні Снігур просто змела Тайлу з корту.

По грі дії Дарії на корті дуже нагадували ту впевненість та кураж, який був в третьому сеті протистояння із Паоліні. Але якщо італійська тенісистка завдяки рівню ще могла боротися, то Престон просто сипалась під таким тиском від Снігур.

Дарія повела одразу із двома брейками на самому початку матчу – 4:0. І тільки після цього у Снігур виникли перші проблеми в матчі. Але українська тенісистка шикарно ж ними впоралась. Дарія почала свій гейм з 0:40, але спочатку відігралась з потрійного брейк-поінту, а потім ліквідувала ще три брейкових м’ячі у суперниці.

Цю подачу Снігур таки втримала і лише за рахунку 5:0 дозволила суперниці взяти гейм престижу. Перший і, як показала практика, останній в цьому матчі. В другому сеті Дарія взагалі не давала суперниці підняти голову. 8 очок за сет – от і весь доробок Престон за другу партію.

Дарія Снігур в 1/8 фіналу змагань в Пекіні зіграє проти 4-ї ракетки турніру нейтралки Мірри Андрєєвої.

Нагадаємо, трохи раніше боротьбу в столиці Китаю завершила Даяна Ястремська, яка поступилась австрійській спортсменці Сіньї Краус.