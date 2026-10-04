Не скористалась шансом показати найкращий результат в сезоні. Даяна Ястремська поступилась в третьому колі тисячника в Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати стадію третього кола змагань категорії WTA 1000 в китайському Пекіні. В двох партіях Даяна поступилась представниці Австрії Сіньї Краус (95-та ракетка світу). Ястремська фактично без шансів програла стартовий сет зустрічі, але ледь не перехопила ініціативу в другому відрізку матчу. Зустріч тривала трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

Сінья Краус – Даяна Ястремська – 6:1, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: sportbusiness.media

Після двох дуже непоганих матчів, які Даяна Ястремська провела в Пекіні, і, особливо, зважаючи на рівень суперниці по третьому раунду, здавалося, що українська тенісистка має чудові шанси дістатися 1/8 фіналу тисячника в Китаї. Втім, тримати рівень і демонструвати стабільну гру протягом усього турніру Даяна поки не може. І це наша проблема, що навіть у такому ігровому тонусі, коли Ястремська тільки намагається повернутися на свій рівень після всіх проблем, ми маємо трохи завищені очікування щодо її результатів.

І дійсно, якщо порівнювати гру Ястремської сьогодні із тим, що вона показала в протистоянні з тою ж Хвалінською, різниця більш ніж очевидна. Подача не працювала взагалі, зривів і помилок назбиралось в рази більше, та й загалом Даяна не випромінювала ту впевненість, яка дозволила їй переграти 17-ту ракетку турніру.

В першому сеті Ястремська взагалі ніяк не могла налагодити бодай якусь гру. Краус провела якісний сет, але не в грі австрійської спортсменки була причина її розгромної перемоги в цій партії. Більшість важливих очок Даяна віддала самотужки.

В другій партії Ястремська прокинулась і спробувала перехопити ініціативу. Нарешті, Даяна нав’язувала боротьбу на прийомі і двічі виходила вперед із брейком. От тільки власні гейми продовжили бути справжніми викликами для української тенісистки. Краус обидва рази моментально поверталась в боротьбу і відігравала відставання.

Наприкінці зустрічі Сінья знову повернула собі стабільність на подачі, ну а Даяна з усіх сил намагалась втриматися на плаву. В 8-му геймі українська спортсменка врятувала свій гейм з двох брейк-поінтів. В 10-му – відігралась з потрійного матч-болу у суперниці після того, як провально почала свою подачу із рахунку 0:40. Але четверта спроба поставити переможну крапку в зустрічі для Краус виявилась успішною.

В будь-якому разі турнір в Пекіні можна занести Даяні в актив. Вона вперше в сезоні зіграла в третьому раунді тисячника. І лише вдруге в сезоні виграла більше одного матчу поспіль. Ястремська цілком може повернутися в топ-100 світового рейтингу, або ж, принаймні, впритул наблизитися до сотні найкращих.

Сінья Краус в 1/8 фіналу турніру в Пекіні зіграє проти чеської спортсменки Ніколи Бартункової, яка несподівано переграла Аріну Сабаленко.

Сьогодні в Пекіні свій матч третього кола проведе ще одна українська тенісистка Дарія Снігур, яка зіграє проти австралійської спортсменки Тайли Престон.