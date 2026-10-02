Розгромила фіналістку Ролан Гаррос. Даяна Ястремська впевнено долає стадію другого кола змагань в Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула дуже важливу і впевнену перемогу на стадії другого раунду змагань категорії WTA 1000 в Пекіні. В двох партіях Даяна переграла польську спортсменку Маю Хвалінську, яка отримала в Китаї 17-й номер посіву. Ястремська віддала фіналістці цьогорічного Ролан Гаррос всього 4 гейми. На перемогу в зустрічі Даяна Ястремська витратила трохи більше години ігрового часу.

Даяна Ястремська – (17) Мая Хвалінська – 6:3, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: gabyredsphoto

Даяна Ястремська вперше в сезоні долає стадію другого раунду на тисячнику. Більше того, українська тенісистка взагалі вперше із січня виграє два матчі поспіль на рівні WTA. Так, в середині сезону був успішний турнір в Пармі, де Даяна взяла титул. Але це був турнір WTA 125k, а ось в турі два раунди Ястремська долала ще в Брісбені.

Тоді, на самому старті сезону, Даяна переграла Талію Гібсон, Лейлу Фернандес, а потім ще й нав’язала боротьбу Джессіці Пегулі. Здавалося б, класний старт сезону, але те, що було далі, ми прекрасно пам’ятаємо.

І ось, на початку жовтня Даяна вдруге в сезоні виграє два матчі поспіль. Суперниця Ястремської по другому колу турніру в Пекіні з одного боку проводить найкращий сезон в кар’єрі, а з іншого, успішним був тільки один турнір – Ролан Гаррос. На решті Хвалінська точно не показала свого справжнього рівня.

В Сінгапурі минулого тижня Мая, ніби, знову знайшла свою гру, але стабільно показувати якісний теніс протягом кількох тижнів польська спортсменка поки не готова. Сьогодні Хвалінська нічого не могла вдіяти про Ястремської. Але тут і величезна заслуга самої Даяни, яка провела класний матч. В першу чергу на подачі. А вже від неї пішла впевненість у своїх силах і можливості нав’язувати боротьбу на прийомі.

Даяна почала зустріч зі швидкого брейку, але Хвалінська моментально відігралась. Це був перший і єдиний гейм на прийомі, в якому Мая ще могла чіплятися за подачу Ястремської. Далі Даяна вже не давала суперниці жодних шансів.

В кожному геймі на подачі суперниці Ястремська нав’язувала боротьбу і діставалась до брейк-поінтів. В першому сеті Хвалінська ще рятувалась і Даяна змогла оформити тільки один брейк, але і його українській спортсменці вистачило для перемоги в партії.

Ну а в другому відрізку матчу Ястремська швидко повела з двома геймами на прийомі в активі – 4:0. Тільки тоді Мая розпочала рахунок, але Даяна оформила ще один брейк, яким і поставила переможну крапку в протистоянні.

В третьому раунді тисячника в Пекіні Даяна Ястремська зіграє проти австрійської спортсменки Сіньї Краус. Вона на відмові пройшла свою співвітчизницю Анастасію Потапову.

Сьогодні свій матч другого кола в Пекіні проведе Дарія Снігур, яка зіграє проти 14-ї ракетки турніру Ясміне Паоліні із Італії.