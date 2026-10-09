Не реализувала 7 сет-поінтів в одній із партій. Катаріна Завацька програє в чвертьфіналі Челленджера в Китаї

Українська тенісистка Катаріна Завацька, яка потрапила в основну сітку змагань категорії WTA Challenger в китайському Сучжоу в статусі лакі-лузерки, не змогла подолати чвертьфінальну стадію турніру. В двох партіях Завацька поступилась 6-й ракетці турніру представниці Мексики Ренаті Сарасуа (94-та ракетка світу). Чвертьфінальна зустріч тривала біля двох із чвертю години ігрового часу.

(6) Рената Сарасуа – (LL) Катаріна Завацька – 6:1, 7:6(9)

Джерело фото: Instagram, користувач: _katya.zavatska_

В стартовому сеті зустрічі Катаріна Завацька не змогла нав’язати боротьбу суперниці. Українська спортсменка дозволила Сарасуа повести одразу із двома брейками – 4:0, причому обидві власні подачі Катаріна програла під нуль.

Був у Завацької непоганий шанс загострити боротьбу, але в наступному геймі українка не реалізувала 4 брейк-поінти. Гейм престижу в першій партії Катаріна таки взяла, але більшого Рената їй не дозволила.

Але в другому сеті на корті розгорнулась справжня драматична битва. Ініціатива кілька разів переходила від однієї спортсменки до іншої, але наприкінці партії чудові нагоди затягнути матч були саме у Завацької. Спочатку українська тенісистка не змогла подати на сет за рахунку 5:3. Потім Катаріна зачепилась на прийомі, проте не реалізувала одразу 5 сет-поінтів на подачі суперниці.

Ще 2 сет-боли Катаріна заробила на тай-брейці партії, проте і ці м’ячі Сарасуа відіграла. В підсумку мексиканська спортсменка оформила перемогу на таї та й в усьому матчі з рахунком 11:9.

В півфіналі змагань в Сучжоу Рената Сарасуа зіграє проти переможниці матчу між кривдницею Олександри Олійникової нейтралкою Альоною Фалей та Ребеккою Шрамковою.