Втратила всі шанси на вихід з групи. Марта Костюк в двох сетах поступилась Джессіці Пегулі на WTA Finals

Українська тенісистка Марта Костюк програє і другий матч групового етапу Підсумкового Турніру WTA в Індіан-Веллсі. В двох партіях Марта поступилась американській спортсменці Джессіці Пегулі (5-та ракетка світу). Зустріч тривала півтори години ігрового часу. Після цієї поразки Костюк втратила навіть теоретичні шанси на вихід у півфінал ще перед заключним туром.

(5) Джессіка Пегула – (10) Марта Костюк – 6:2, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Після стартової поразки від Лінди Носкової завдання для Марти Костюк на матч другого туру виглядало максимально простим на папері: попри все перемагати Джессіку Пегулу. Ну, хоча б, забирати у американської спортсменки один сет для того, аби зберігати хоч мінімальні теоретичні шанси на вихід із групи. І тільки поразка в двох партіях повністю позбавляла Марту будь-яких можливостей пробитися у півфінал ще перед стартом заключного туру.

Це, якщо говорити про турнірні завдання. А от щодо ігрових задач для Костюк перед другим матчем на Підсумковомк, то тут все набагато складніше. Для початку – підняти відсоток влучання першим м’ячем, який у протистоянні із Носковою був просто непристойно низьким. І зменшити кількість невимушених, якими Марта дарувала аж надто багато очок. А ще, відчути корт і м’ячі, увійти в ритм, перевірити, як реагуватиме травмована рука на навантаження.

Та найголовніше – отримати задоволення від власної гри. Адже Марта дуже залежна від того, щоб “кайфувати” від власного тенісу. І найкращі результати приходять до неї саме тоді, коли і гра, і здоров’я, і мікроклімат в команді на висоті. В Індіан-Веллсі перші два пункти цього переліку точно не на користь Костюк.

І знову варто повторити, що Марта в адекватному ігровому стані мала перегравати таку Пегулу. Американська спортсменка сьогодні навіть близько не показала свого рівня. Та й загалом на Підсумковому поки ніхто не зміг наблизитися до потужної форми. Алеч натомість, Костюк повністю віддала цей матч власними помилками. 9 подвійних, 47 (!!!) невимушених. І це за два сети! Ну хоч перша подача в деяких моментах проходила більше ніж в половині випадків.

Сьогодні Марта не переграла сітку, задню лінію, власну подачу… І тільки в останню чергу українка не переграла Пегулу, якій потрібно було просто тримати м’яч у грі і чекати помилки. Цей план працював для Джессіки залізобетонно. Але навіть за такої гри Костюк поборолась. В другій партії можна було побачити мінімальні натяки на фірмову гру і, що найважливіше, на бажання не відбувати номер на корті, а перемагати.

Костюк програла цю партію не безвольно. Не без варіантів. Із характером, який Марта проявила, наприклад, тоді, коли врятувалась з 0:40 на власній подачі і потрійного прихованого матч-болу у Пегули. Не вистачило стабільності. І в ключовий момент знову посипались помилки. Але бажання було, от тільки на одному ньому перемагати на Підсумковому, навіть суперниць у настільки ж розібраній формі, все ж не виходить.

Так, останній матч в Індіан-Веллсі перетворюється для Марти на товариську зустріч із Коко Гофф. Але зніматися з турніру не варто. По-перше, варто отримати досвід та емоції від виступів на WTA Finals. По-друге, ну аж дуже не хочеться пускати на корт ще одну “нейтралку”, адже першою запасною наразі є Діана Шнайдер. Тож, якщо здоров’я дозволяє, варто грати і боротися. Та намагатися гучно грюкнути дверима.