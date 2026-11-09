Справдились песимістичні прогнози. Марта Костюк із поразки починає виступи на Підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла успішно дебютувати на Підсумковому Турнірі сезону – WTA Finals, який стартував в американському Індіан-Веллсі. В першому матчі групового етапу Марта в двох партіях поступилась представниці Чехії Лінді Носковій (8-ма ракетка світу). При далеко не ідеальній грі суперниці, Костюк, фактично, не мала шансів на успіх через власні помилки і неточності. Поєдинок тривав трохи менше ніж півтори години ігрового часу.

(8) Лінда Носкова – (10) Марта Костюк – 6:2, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Останнім часом через складний календар все частіше доводиться бачити гру далеко не найвищого рівня на Підсумкових турнірах. Це стосується, до речі, не тільки WTA-туру, а й чоловічих змагань, бо в ATP графік виглядає навіть більш напруженим. Спортсмени підходять до завершальних змагань року із накопиченою втомою та проблемами зі здоров’ям, а дехто, взагалі, змушений відмовлятися від участі в них з тих самих причин.

І стартовий матч WTA Finals – 2026 показав, що знаходити сили і мотивацію на останні матчі в сезоні спортсменкам надзвичайно важко. І це стосується не тільки Марти, яка, давайте будемо відвертими, просто провалила матч. Носкова теж не показала якісний теніс і точно не виглядала непереможною суперницею. Лінді бракувало стабільності, а часом і фірмової потужності. Про пересування кортом взагалі говорити не доводиться, бо навіть у найкращих кондиціях для чеської тенісистки цей компонент може бути справжньою проблемою.

Ну а Марта знову здивувала подачею. Ще з американської серії у Костюк проглядались серйозні труднощі із першим м’ячем. І цифри потрапляння першої подачі нижче 50-% вже нікого не мають дивувати. Але сьогодні відсоток опустився до 38-%, а в стартовому сеті цифри виглядали взагалі непристойно – 25-%. Тобто, Костюк влучала тільки кожним четвертим м’ячем!

Не вдавалось і тиснути на суперницю та вибивати її із зони комфорту на прийомі. Лінда і сама почувалась не найкращим чином, тож, здавалося, можна спробувати кількома вдалими поверненнями її подачі остаточно позбавити суперницю впевненості. Але Марта цього зробити не змогла. Та і як тут будеш тиснути, коли у самої м’ячі просто не летять? Коли вони катастрофічно не лягають туди, куди тобі б хотілося?

Єдиний компонент, до якого питань виникати не може, це – пересування кортом. Ногами Марта попрацювала в своїх найкращих традиціях, але з такою кількістю помилок, зі спробами втратити в гостроту через ті самі помилки, цей рух був, м’яко кажучи, не результативним. Рух заради руху. Бо навіть якщо в розіграші і вдавалось забезпечити собі виграшну позицію, вирішального удару Костюк катастрофічно бракувало протягом усієї зустрічі.

І так, причин для такої гри і такого результату у Марти достатньо. Причин очевидних і цілком об’єктивних. Ми не знаємо, в якому стані перебуває травмований зап’ясток і чи вистачило Костюк часу для повноцінного відновлення після травми. Ми розуміємо, що ще під час азійської серії, коли українська тенісистка втратила шанси потрапити на WTA Finals напряму і для того, аби зіграти на турнірі потрібне було зняття одразу двох спортсменок, команда Костюк навряд форсувала підготовку до Підсумкового. Ми розуміємо, що наприкінці сезону взагалі дуже важко вийти на щось схоже на рік форми навіть заради такого турніру, як в Індіан-Веллсі.

Попереду у Марти ще два поєдинки на груповому етапі. В обох українській спортсменці доведеться грати із господарками кортів – спочатку із Джессікою Пегулою, а потім із Коко Гофф. З такою грою розраховувати на позитивний результат доволі важко. Але поки вони є, давайте “без надії сподіватися” та підтримувати нашу спортсменку. Вона на Підсумковому, в переліку найкращих тенісисток сезону. Це вже привід для гордості.