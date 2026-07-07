Кароліна Мухова здолала Наомі Осаку і вийшла в півфінал Вімблдону – 2026

Чеська тенісистка Кароліна Мухова стає півфіналісткою Вімблдону – 2026. На стадії 1/4 фіналу трав’яного Турніру Великого Шолому Кароліна в двох вкрай непростих і бойових сетах переграла представницю Японії Наомі Осаку (14-та ракетка світу). В стартовому сеті Кароліна оформила перемогу лише на тай-брейці, а в другому – завдяки єдиному успіху на прийомі. На вихід в півфінал мейджора Кароліна Мухова витратила трохи більше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

(10) Кароліна Мухова – (14) Наомі Осака – 7:6(4), 6:4

Джерело фото: wimbledon.com, автор: AELTC/Florian Eisele

Спортсменки почали зустріч із обміну брейками. Двічі із геймом на прийомі в активі лідирувала в рахунку Осака, але Мухова обидва рази моментально відігравала упущену подачу. Але із середини партії суперниці налагодили гру і більше брейків в першому сеті не було.

Доля партії вирішилась на тай-брейці, дебют якого Осака просто провалила. Японська спортсменка програла 2 розіграші на власній подачі і відпустила Мухову у відрив – 5:1. Наомі відставання скоротила, але Кароліна оформила ще один міні-брейк і забрала сет.

В другій партії спортсменки знову спокійно тримали власні подачі, аж до 9-го гейму. В ньому Кароліна оформила надзвичайно важливий брейк, після якого подала на перемогу.

В першому в кар’єрі півфіналі Вімблдону Кароліна Мухова зіграє проти Коко Гофф, яка у своєму матчі 1/4 фіналу виграла американське дербі у Джессіки Пегули.