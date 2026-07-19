Переграла господарку кортів. Барбора Крейчикова здолала Марію Саккарі в фіналі турніру в Афінах

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова стає переможницею змагань категорії WTA 250 в грецьких Афінах. В титульному матчі турніру Барбора в двох доволі напружених сетах переграла місцеву тенісистку Марію Саккарі (37-ма ракетка світу). На перемогу в фіналі Крейчикова витратила 1 годину і 45 хвилин ігрового часу.

(3) Барбора Крейчикова – (4) Марія Саккарі – 7:6(5), 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: athensopen

Цікаво, що в обох партіях фінального матчу Барбора поступалась із брейком. В першій партії чеська тенісистка змогла тільки зрівняти рахунок і вирвати перемогу в цьому відрізку протистояння тільки на тай-брейці.

А от у другому сеті Крейчикова не тільки одразу ж відіграла брейк у виконанні Саккарі, а й змогла вдруге відзначитися на прийомі.

Для Барбори Крейчикової титул в Афінах стає вже 9-м в кар’єрі і першим після тріумфу на Вімблдоні – 2024. Марія Саккарі, в свою чергу, погіршує і без того жахливу статистику виступів в фіналах змагань WTA. Наразі у грецької спортсменки всього 2 трофеї при 9-ти поразках у титульних матчах.

Нагадаємо, що Марія Саккарі повторила досягнення своєї мами – Ангелікі Канеллопулу – яка грала у фіналі змагань в Афінах у 1986-му році, коли цей турнір проводився вперше. Але, як і мати 30 років тому, Марія не змогла оформити титул.

В 1990-му році змагання в Афінах втратили свій статус турніру WTA і тільки цього року вони повернулись у жіночий тенісний календар.