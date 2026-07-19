Знову зупинився в фіналі кваліфікації. Віталій Сачко не зумів пробитися в основну сітку змагань в Кіцбюелі

Український тенісист Віталій Сачко не зумів подолати кваліфікацію змагань категорії ATP 250 в австрійському місті Кіцбюель. В фінальному раунді відбору Віталій в двох сетах поступився місцевому спортсмену Юрію Родіонову (143-тя ракетка світу). В обох партіях матчу Сачко лідирував із брейком, проте не зумів втримати свою перевагу. Зустріч тривала трохи менше двох годин ігрового часу.

Віталій Сачко – Юрій Родіонов – 4:6, 6:7(4)

Джерело фото: Instagram, користувач: vitaliy.sachko

Фактично весь стартовий сет Віталій Сачко лідирував в рахунку завдяки швидкому брейку. Український тенісист відзначився на прийомі в стартовому геймі зустрічі, але за рахунку 4:2 зіткнувся зі справжнім спадом. Українець двічі програв власну подачу, упустив 4 гейми поспіль та дав Родіонову забрати партію.

В другому сеті також саме Сачко повів в рахунку із брейком, але цього разу Юрій відігрався моментально. Партія докотилась до тай-брейку і на ньому австрійський тенісист оформив підсумкову перемогу.

Нагадаємо, минулого тижня Віталій Сачко так само програв у фіналі кваліфікації змагань ATP 250 в Гштаді.