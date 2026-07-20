Паула Бадоса не дограла фінал в Яссах. Маяр Шериф стає тріумфаторкою турніру

Представниця Єгипту Маяр Шериф стає переможницею змагань категорії WTA 250 в румунському місті Ясси. В титульному матчі змагань, який мав відбутися ще в неділю, але був перенесений через дощ, Маяр здолала представницю Іспанії екс-другу ракетку світу Паулу Бадоса. Після програної стартової партії і за рахунку 0:4 в другому сеті Бадоса прийняла рішення відмовитися від продовження боротьби. Фінальний поєдинок в Яссах тривав трохи менше години із чвертю ігрового часу.

Маяр Шериф – Паула Бадоса – 6:4, 4:0, ret

Джерело фото: Instagram, користувач: iasiopen.wta250

В стартовій партії фіналу Паула Бадоса двічі поступалась із брейком, але кожного разу після програної подачі іспанська тенісистка знаходила можливість моментально відігратися. Але Шериф змогла оформити і третій брейк, причому зробила його єгипетська тенісистка під нуль. І цю програну подачу Бадоса вже відіграти не змогла.

На початку другого сету Паула ще раз під нуль програла власну подачу, а після другого брейку у виконанні Шериф і ще одного програного гейму на прийомі іспанська тенісистка відмовилась від продовження боротьби.

Маяр Шериф здобуває свій другий трофей в професійній кар’єрі на рівні WTA. Перший титул вона оформила ще в 2022-му році, коли виглада змагання в Пармі. А от Паула Бадоса зіпсувала свою ідеальну статистику титульних матчів. До сьогоднішнього дня іспанська спортсменка виграла 4 з 4-х фіналів. Поразка від Шериф стала першою у фіналі для Паули.