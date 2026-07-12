Ханью Гуо та Крістіна Младеновіч виграють Вімблдон в жіночому парному розряді

На кортах Вімблдону визначились переможниці жіночого парного турніру. Китайсько-французька пара Ханью Гуо/Крістіна Младеновіч в двох партіях переграли 2-й дует турніру канадсько-бразильську пару Габріела Дабровскі/Луїза Стефані. Титульний матч тривав трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(10) Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – (2) Габріела Дабровскі / Луїза Стефані – 6:3, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: kristinamladenovic93

Гуо та Младеновіч просто феноменально почали матч і повели одразу із двома брейками – 5:0. Правда, до завершення першого сету Дабровскі та Стефані трохи скоротили відставання, але відігратися повністю так і не змогли.

В другому сеті все вирішив єдиний гейм на прийомі, який Ханью та Крістіна виграли наприкінці партії. Причому цей брейк вони оформили під нуль.

Для Ханью Гуо та Крістіна Младеновіч цей титул став першим спільним трофеєм на мейджорі. Китайська тенісистка вперше виграла Турнір Великого Шолому, а от Крістіна мала в активі два виграних Australian Open та аж 4 титули на Ролан Гаррос. Ці трофеї вона брала в парах із Тімеєю Бабош та Каролін Гарсією.