Марія Кочерженко на чемпіонському тай-брейку поступилась в фіналі Вімблдону U14

Юна українська тенісистка Марія Кочерженко не зуміла взяти титул на Вімблдонському турнірі. В фіналі юніорських змагань U14 серед дівчат Марія на чемпіонському тай-брейку поступилась американській спортсменці Айші Манчалі. Кочерженко прикро програла стартовий сет, але змогла повернутися в боротьбу та впевнено виграти другу партію. Але тай-брейк до 10 очок за собою залишила саме Манчала. Зустріч тривала трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

Айша Манчала – Марія Кочерженко – 7:5, 2:6, 10:8

Джерело фото: ФТУ

Кочерженко дуже впевнено почала зустріч і повела зі швидким брейком – 3:0. Українська тенісистка втримувала перевагу до рахунку 4:1 на свою користь, але далі почала помилятися і дозволила Манчалі спочатку зрівняти рахунок, а потім і оформити ключовий брейк. Марія спробувала врятуватися і зачепилась за подачу суперниці на сет, але Айша таки захистила цей гейм.

В другій партії Марія змогла захопити ініціативу і знову повела зі швидким брейком, але, як і на початку матчу Айша оформила зворотній брейк. Втім, цього разу українська спортсменка повернула собі перевагу і ще двічі відзначилась на прийомі та перевела матч на чемпіонський тай-брейк.

І ось на ньому Кочерженко не вистачило зовсім трохи для того, аби оформити титул на Вімблдоні. Суперниці йшли дуже рівно, але наприкінці таю Манчала здійснила вирішальний ривок.

Нагадаємо минулого року в фіналі Вімблдону U14 грала ще одна українська тенісистка Софія Бєлінська.