Серія зупинилась на позначці в 14 матчів. Анастасія Соболєва не змогла дограти фінал 100-тисячника в Німеччині

Українська тенісистка Анастасія Соболєва не змогла виграти третій турнір поспіль. Анастасія не змогла дограти титульний матч змагань категорії ITF W100 в німецькому місті Ашаффенбург. Соболєва боролась за титул із представницею Грузії Екатеріне Горгодзе та знялась з матчу на початку другого сету. До цього моменту Анастасія не змогла виграти жодного гейму. Тенісистки провели на корті трохи менше години ігрового часу.

(7) Єкатеріне Горгодзе – Анастасія Соболєва – 6:0, 1:0, ret

Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04

Таким чином переможна серія Анастасії Соболєвої зупинилась на позначці в 14 виграних поспіль матчів. За цей час Анастасія виграла два турніри категорії ITF W50 в Гданську та Вайхінгені, а також пробилась в фінал 100-тисячника в Ашаффенбурзі.

Завдяки вдалій серії Анастасія Соболєва підніметься на рекордну до себе позначку в світовому рейтингу та увірветься в топ-200 найкращих тенісисток планети.