Фантастична розв’язка. Кароліна Мухова на чемпіонському тай-брейку переграла Коко Гофф та вийшла у фінал Вімблдону

Чеська тенісистка Кароліна Мухова стає першою фіналісткою Вімблдону – 2026. В боротьбі за вихід в титульний матч турніру Кароліна, яка на лондонському мейджорі отримала 10-й номер посіву, в напруженому протистоянні здолала американку Коко Гофф (7-ма ракетка світу). Перемогу Мухова здобула із рахунком 12:10 на чемпіонському тай-брейці третього вирішального сету зустрічі. Поєдинок тривав майже 2 години і 40 хвилин ігрового часу.

(10) Кароліна Мухова – (7) Коко Гофф – 6:2, 1:6, 7:6(12:10)

Джерело фото: wimbledon.com, автор: AELTC/Joel Marklund

Кароліна Мухова вийшла в свій перший титульний матч на Вімблдоні. В ньому чеська тенісистка зіграє проти переможниці матчу Марта Костюк – Лінда Носкова.